छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में सारंग एयर शो: किस रूट से पहुंचें, कहां करें पार्किंग, जानिए पूरी डिटेल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। नवा रायपुर के सेंध लेक क्रिकेट स्टेडियम क्षेत्र में भारतीय वायुसेना के प्रतिष्ठित सारंग एयर शो का एक और दो नवंबर को आयोजन होने जा रहा है। इस रोमांचक एयर शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की संभावना है।

कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की यातायात संबंधी असुविधा से बचने और वाहनों के दबाव को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन और यातायात पुलिस ने एक ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। दर्शकों की आवाजाही को पूरी तरह से सुगम बनाने के लिए तीन मुख्य प्रवेश मार्गों का निर्धारण किया गया है, साथ ही जिलेवार रूट और अलग-अलग पार्किंग स्थलों की भी रूपरेखा तय कर दी गई है।

आरंग, महासमुंद और बिलासपुर की ओर से आने वाले वाहन आरंग, खरोरा, महासमुंद, बलौदाबाजार और बिलासपुर की दिशा से आने वाले दर्शकों और उनके वाहनों को सेरीखेड़ी-नवागांव मार्ग से प्रवेश दिया जाएगा। वाहन उमरिया क्षेत्र से गुजरते हुए नवागांव रेलवे क्रासिंग को पार करेंगे और अंत में क्रिकेट स्टेडियम टर्निंग से होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। इन सभी वाहनों की पार्किंग के लिए स्टेडियम के नजदीक पी-सेवन से पी-टेन तक कुल चार पार्किंग स्थलों में होगी। रायपुर शहर, दुर्ग और राजनांदगांव के दर्शकों के लिए राजधानी रायपुर शहर के साथ-साथ धरसींवा, दुर्ग, बालोद, खैरागढ़ और राजनांदगांव की तरफ से आने वाले दर्शकों के लिए अलग मार्ग तय किया गया है। इन क्षेत्रों से आने वाले वाहनों को फुंडहर चौक, जैनम तिराहा, सेरीखेड़ी और एयरपोर्ट टर्निंग से आगे बढ़ना होगा। इसके पश्चात वाहन क्रिकेट स्टेडियम और सेक्टर-22 टर्निंग से कबीर चौक पहुंचेंगे। यहां से आगे बढ़कर अविनाश उपवन टर्निंग के रास्ते सेंध तालाब की ओर जाना होगा। इस रूट से आने वाले तमाम दर्शकों के वाहनों की पार्किंग के लिए पी-वन से पी-सिक्स तक के पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं।