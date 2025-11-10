मेरी खबरें
    By Deepak Shukla
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 10 Nov 2025 11:58:22 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 10 Nov 2025 12:03:17 PM (IST)
    रायपुर में दर्दनाक हादसा, कंस्ट्रक्शन साइट के गड्ढे में डूबने से दो मासूमों की मौत

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हीरापुर–जरवाय रोड पर देर रात एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। कंस्ट्रक्शन कार्य के लिए खोदे गए एक गहरे गड्ढे में डूबने से दो मासूम बच्चों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान आलोक (8 वर्ष) और सत्यम (10 वर्ष) के रूप में हुई है।

    मिली जानकारी के अनुसार, दोनों बच्चे शाम के समय खेलते हुए निर्माणाधीन सड़क किनारे बने गड्ढे की ओर चले गए, जहां बारिश और पाइपलाइन लीकेज से गड्ढे में पानी भर गया था। बच्चों के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की, जिसके बाद गड्ढे में बच्चों के कपड़े और चप्पल दिखाई देने पर पुलिस को सूचना दी गई।


    कबीर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से रात में ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों के शव पानी से बरामद किए गए। घटना के बाद क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है।

    स्थानीय लोगों ने प्रशासन और ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि खोदे गए गड्ढे को बिना सुरक्षा इंतजामों के खुला छोड़ दिया गया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और निर्माण कार्य से जुड़ी एजेंसी से पूछताछ की जा रही है। वहीं, बच्चों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

