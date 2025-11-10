रायपुर में दर्दनाक हादसा, कंस्ट्रक्शन साइट के गड्ढे में डूबने से दो मासूमों की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हीरापुर–जरवाय रोड पर देर रात एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। कंस्ट्रक्शन कार्य के लिए खोदे गए एक गहरे गड्ढे में डूबने से दो मासूम बच्चों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान आलोक (8 वर्ष) और सत्यम (10 वर्ष) के रूप में हुई है।

मिली जानकारी के अनुसार, दोनों बच्चे शाम के समय खेलते हुए निर्माणाधीन सड़क किनारे बने गड्ढे की ओर चले गए, जहां बारिश और पाइपलाइन लीकेज से गड्ढे में पानी भर गया था। बच्चों के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की, जिसके बाद गड्ढे में बच्चों के कपड़े और चप्पल दिखाई देने पर पुलिस को सूचना दी गई।