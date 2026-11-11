CG Transfer: वाणिज्यिक कर विभाग में बड़ा फेरबदल, 32 अफसरों का किया गया तबादला

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग में प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के उद्देश्य से अधिकारियों और कर्मचारियों के थोक में तबादले किए गए हैं। मंत्रालय महानदी भवन से जारी आदेश के तहत वरिष्ठ उप पंजीयक और उप पंजीयक स्तर के कुल 32 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित कर नए स्थानों पर पदस्थ किया गया है।

अन्य स्तर के कर्मचारी शामिल जारी इस सूची में वरिष्ठ उप पंजीयक और उप पंजीयकों के अलावा जिला पंजीयक, रिकॉर्ड कीपर, पंजीयक लिपिक और सहायक ग्रेड दो स्तर के कर्मचारी भी शामिल हैं। जारी आदेश के अनुसार, रायपुर के मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक देवराज साव को कुरुद उप पंजीयक कार्यालय में नई पदस्थापना दी गई है।