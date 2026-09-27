रायपुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी: पत्नी और दो बच्चों की दर्दनाक हत्या, आरोपी पति ने खुद को भी मारा चाकू

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर के माना थाना क्षेत्र के डूमरतराई स्थित साहू पारा में रविवार सुबह ट्रिपल मर्डर की वारदात से सनसनी फैल गई। एक व्यक्ति ने कथित रूप से अपनी पत्नी और दो बच्चों पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में तीनों की मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी ने खुद पर भी चाकू से वार कर लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मृतकों की पहचान हुई मृतकों की पहचान खिलेश्वरी साहू, आशीष साहू (10) और ज्ञान साहू (8) के रूप में हुई है। वहीं आरोपी पति भुनेश्वर साहू गंभीर रूप से घायल है। विवाद के बाद वारदात को दिया अंजाम डूमरतराई के साहू पारा में परिवार रहता था। रविवार सुबह घर के भीतर चरित्र पर शंका की बात को लेकर विवाद होने की जानकारी सामने आई है। इसी दौरान भुनेश्वर साहू ने पत्नी और दोनों बच्चों पर चाकू से हमला कर दिया। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपी ने खुद को भी चाकू मार लिया।

पुलिस और FSL टीम मौके पर घटना की जानकारी मिलते ही माना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर जांच शुरू कर दी है। FSL टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। पुलिस घर के आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और घटना के पीछे की वजह पता लगाने में जुटी है। पुलिस के अनुसार, आरोपी की हालत गंभीर होने के कारण फिलहाल उससे विस्तृत पूछताछ नहीं हो सकी है। उसके स्वस्थ होने के बाद ही वारदात के कारण और घटनाक्रम को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।