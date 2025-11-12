छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए ‘तुहर टोकन मोबाइल एप’ शुरू, घर बैठे मिलेगा टोकन

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में किसानों को धान विक्रय के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने ‘तुहर टोकन मोबाइल एप’ लांच किया है। इस एप के माध्यम से किसान घर बैठे धान बेचने के लिए टोकन ले सकते हैं। यह मोबाइल एप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इसमें किसान आधार आधारित ओटीपी से पंजीकरण और प्रतिदिन सुबह आठ बजे से टोकन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

15 नवंबर से शुरू होगी धान की खरीदी खरीफ के लिए धान की खरीदी 15 नवंबर से शुरू होगी, जो 31 जनवरी 2026 तक चलेगी। विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि एप से धान खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित होंगे। सीमांत किसानों (दो एकड़ या उससे कम भूमि) को अधिकतम एक, लघु (दो से 10 एकड़) को दो टोकन और दीर्घ (10 एकड़ से अधिक) को अधिकतम तीन टोकन मिलेंगे।