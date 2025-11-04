रायपुर में पुलिस के हत्थे चढ़े पंजाब के दो ड्रग्स तस्कर, ट्रक में रखकर बेच रहे थे हेरोइन

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। आमानाका थाना पुलिस ने दो नशा तस्करों को ट्रक पर बैठकर हेरोइन बेचने की कोशिश करते हुए घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान हरदीप कुमार और मनजीत सिंह के रूप में हुई है, जो दोनों पंजाब के तरणतारण जिले के रहने वाले हैं।

जानकारी के मुताबिक, सोमवार 3 नवंबर की शाम पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति हेरोइन बेचने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। दोनों ट्रैफिक थाने से कुछ ही दूरी पर एक ट्रेलर वाहन में बैठे थे। सूचना मिलते ही आमानाका थाना पुलिस ने टीम गठित कर घेराबंदी की और दोनों को मौके से पकड़ लिया।

साढ़े तीन लाख की हेरोइन बरामद

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 34.60 ग्राम हेरोइन, एक डिजिटल तौल मशीन, दो रेडमी मोबाइल फोन और एक ट्रेलर वाहन जब्त किया है। बरामद हेरोइन की कीमत करीब साढ़े तीन लाख रुपये बताई जा रही है।

पहले भी पकड़े जा चुके हैं आरोपी

पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि दोनों आरोपी पंजाब से हेरोइन लाकर रायपुर और आसपास के इलाकों में सप्लाई करते थे। यह भी सामने आया है कि दोनों आरोपी पहले भी नशे के मामलों में गिरफ्तार हो चुके हैं।

पुलिस कर रही है नेटवर्क की जांच

आमानाका थाना पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी यह नशा कहां से लाते थे और किसे बेचने वाले थे। पुलिस को शक है कि दोनों किसी बड़े नशा तस्करी गिरोह से जुड़े हो सकते हैं।फिलहाल दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी की जा रही है।