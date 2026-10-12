दुर्ग के पचरीपारा में सांड के हमले में पुलिस रिक्रूटमेंट की तैयारी कर रही दो युवतियां घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग। शहर में बेसहारा मवेशियों का आतंक लोगों के लिए खतरा बनता जा रहा है। नवरात्र के पहले दिन रविशंकर स्टेडियम से अभ्यास कर घर लौट रहीं पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही दो युवतियों पर सांड ने हमला कर दिया। पचरीपारा के पास हुई इस घटना में शिवपारा निवासी हिमानी यादव (21) और मिलपारा निवासी दीपिका देवांगन (20) घायल हो गईं। दोनों को उपचार के लिए दुर्ग जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के अनुसार, हिमानी और दीपिका पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही हैं। दोनों रोजाना की तरह रविशंकर स्टेडियम में अभ्यास करने के बाद घर लौट रही थीं। इसी दौरान पचरीपारा के पास सांड ने उन पर हमला कर दिया। हमले में हिमानी के सिर और हाथ में चोटें आई हैं, जबकि दीपिका के कमर, नाक, सिर और हाथ में चोट लगने की जानकारी मिली है। घटना के बाद दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया।