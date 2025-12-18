रायपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद, एक ही रात में दो मर्डर, लोगों में डर का माहौल, कानून-व्यवस्था पर सवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी में एक ही रात के भीतर दो अलग-अलग हत्याओं की वारदात सामने आई है। तिल्दा और खरोरा थाना क्षेत्रों में हुई इन घटनाओं से आमजन में दहशत का माहौल है और कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दोनों ही मामलों में चाकू का इस्तेमाल किया गया है और हमलावर फरार बताए जा रहे हैं।
तिल्दा में युवक की हत्या, रेत के ढेर पर मिला शव
तिल्दा थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 15 में बुधवार सुबह एक युवक की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया। युवक की लाश वार्ड में ही एक रेत के ढेर पर पड़ी मिली। मृतक की पहचान ललित यादव, निवासी नेवरा के रूप में की गई है।
पुलिस के अनुसार मृतक के पेट और सीने पर धारदार हथियार से किए गए कई गहरे वार के निशान मिले हैं। प्रारंभिक जांच में चाकू से गोदकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने सुबह रेत के ढेर पर शव देखकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची तिल्दा थाना पुलिस ने क्षेत्र की घेराबंदी कर जांच शुरू की। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, क्राइम ब्रांच और एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। शव को पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
खरोरा में मोबाइल लूट का विरोध बना मौत की वजह
इसी रात दूसरी वारदात खरोरा थाना क्षेत्र में सामने आई। किंग ढाबा के पास मोबाइल लूट का विरोध करने पर बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक के सीने में चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान शिव कुमार के रूप में हुई है, जो पलारी के कोदवा सासा का रहने वाला था और सिलतरा स्थित आबकारी वेयरहाउस में काम करता था। बुधवार रात वह अपने 10 अन्य साथियों के साथ किंग ढाबा में पार्टी करने गया था। खाना खाने के बाद शिव कुमार अपने दो दोस्तों के साथ ढाबे के बाहर बैठकर शराब पी रहा था।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इसी दौरान एक बाइक पर सवार तीन अज्ञात युवक वहां पहुंचे और बलौदाबाजार जाने का रास्ता पूछा। बातचीत के बीच एक बदमाश ने अचानक शिव कुमार के हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर आरोपी ने जेब से चाकू निकालकर सीधे उसके सीने में वार कर दिया। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जबकि शिव कुमार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
पुलिस जांच में जुटी, आरोपी फरार
दोनों ही मामलों में पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज कर लिया है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और मृतकों के परिजनों व परिचितों से पूछताछ की जा रही है।
