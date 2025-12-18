रायपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद, एक ही रात में दो मर्डर, लोगों में डर का माहौल, कानून-व्यवस्था पर सवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी में एक ही रात के भीतर दो अलग-अलग हत्याओं की वारदात सामने आई है। तिल्दा और खरोरा थाना क्षेत्रों में हुई इन घटनाओं से आमजन में दहशत का माहौल है और कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दोनों ही मामलों में चाकू का इस्तेमाल किया गया है और हमलावर फरार बताए जा रहे हैं।

तिल्दा में युवक की हत्या, रेत के ढेर पर मिला शव तिल्दा थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 15 में बुधवार सुबह एक युवक की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया। युवक की लाश वार्ड में ही एक रेत के ढेर पर पड़ी मिली। मृतक की पहचान ललित यादव, निवासी नेवरा के रूप में की गई है।