रायपुर थाने से पुलिस को चकमा देकर भागे दो आरोपी, पहले भी जा चुके हैं जेल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर के सरस्वती नगर थाना क्षेत्र से NDPS एक्ट के दो आरोपी शनिवार को पुलिस की आंखों में धूल झोंककर हथकड़ी समेत फरार हो गए। फरार आरोपियों के नाम खेलावन साहू और गुरप्रीत सिंह बताये गए हैं, जिन्हें पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया था।

सूत्रों के अनुसार दोनों आरोपी सरस्वती नगर थाने में पूछताछ के दौरान मौका पाकर भाग निकले। हैरानी की बात यह है कि आरोपियों के हाथों में लगी हथकड़ी तक नहीं खुली थी, इसके बावजूद वे पुलिस सुरक्षा घेरे को चकमा देने में सफल रहे।