    रायपुर थाने से पुलिस को चकमा देकर भागे दो आरोपी, पहले भी जा चुके हैं जेल

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 06 Dec 2025 01:46:42 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Dec 2025 01:46:42 PM (IST)
    HighLights

    1. रायपुर सेंट्रल जेल से पुलिस को चकमा देकर भागे दो कैदी।
    2. सरस्वती नगर थाना स्टाफ की लापरवाही उजागर।
    3. हथकड़ी नहीं खुली फिर भी भाग निकले दोनों कैदी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर के सरस्वती नगर थाना क्षेत्र से NDPS एक्ट के दो आरोपी शनिवार को पुलिस की आंखों में धूल झोंककर हथकड़ी समेत फरार हो गए। फरार आरोपियों के नाम खेलावन साहू और गुरप्रीत सिंह बताये गए हैं, जिन्हें पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया था।

    सूत्रों के अनुसार दोनों आरोपी सरस्वती नगर थाने में पूछताछ के दौरान मौका पाकर भाग निकले। हैरानी की बात यह है कि आरोपियों के हाथों में लगी हथकड़ी तक नहीं खुली थी, इसके बावजूद वे पुलिस सुरक्षा घेरे को चकमा देने में सफल रहे।


    पहले भी जा चुके हैं जेल

    जानकारी के मुताबिक खेलावन साहू और गुरप्रीत सिंह दोनों पहले भी NDPS मामले में जेल जा चुके हैं। उनके खिलाफ पुराने आपराधिक रिकार्ड मौजूद हैं। फरारी के बाद पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है।

    फरार दो आरोपियों के कारण सरस्वती नगर थाना स्टाफ की लापरवाही भी सवालों के घेरे में आ गई है। मामले की जांच वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं।

