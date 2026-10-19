रायपुर में नहाते समय चार लड़कियों का वीडियो बनाया, नाबालिग ने अश्लील क्लिप दोस्तों को भेजी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी के गोलबाजार थाना क्षेत्र में लड़कियों के नहाते समय चोरी-छिपे वीडियो बनाने और उसे दोस्तों को भेजने का शर्मनाक मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में कृष्णा लंगोटे (19) और लक्की तंगील (21) को गिरफ्तार किया है। दोनों शास्त्री मार्केट क्षेत्र के निवासी हैं। मामले में वीडियो बनाने वाले एक नाबालिग की संलिप्तता भी सामने आई है, जिसके खिलाफ किशोर न्याय प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की गई है।
पुलिस के अनुसार पीड़िता ने गोलबाजार थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। उसे संदेह था कि मोहल्ले का एक नाबालिग बालक उसके नहाते समय चोरी-छिपे वीडियो बना रहा है। इस पर उसने नाबालिग के दोस्त लक्की तंगील का मोबाइल जांचा।
मोबाइल में पीड़िता के अलावा मोहल्ले की तीन अन्य लड़कियों के नहाते समय के वीडियो भी मिले। जांच में सामने आया कि नाबालिग ने ये वीडियो बनाए थे और अपने दोस्तों कृष्णा लंगोटे तथा लक्की तंगील को भेजे थे। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की।
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने जब मोबाइलों की जांच की तो उसमें चार लड़कियों के वीडियो मिले। नाबालिग ने चोरी-छिपे ये वीडियो बनाए और फिर अपने दो दोस्तों को शेयर कर दिए। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल आरोपितों की पतासाजी शुरू कर दी।
गोलबाजार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से तीन मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। पुलिस ने मोबाइल की जांच के आधार पर मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाए हैं। गिरफ्तार कृष्णा लंगोटे, निवासी रोहिणी मंदिर के पास, बांसटाल, शास्त्री मार्केट और लक्की तंगील, निवासी शीतला मंदिर के सामने, शास्त्री मार्केट, रायपुर का रहने वाला है। दोनों के विरुद्ध अलग से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर जेल दाखिल कराया गया है। वहीं, वीडियो बनाने वाले नाबालिग के खिलाफ किशोर न्याय प्रक्रिया के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है।
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