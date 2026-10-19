रायपुर में नहाते समय चार लड़कियों का वीडियो बनाया, नाबालिग ने अश्लील क्लिप दोस्तों को भेजी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी के गोलबाजार थाना क्षेत्र में लड़कियों के नहाते समय चोरी-छिपे वीडियो बनाने और उसे दोस्तों को भेजने का शर्मनाक मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में कृष्णा लंगोटे (19) और लक्की तंगील (21) को गिरफ्तार किया है। दोनों शास्त्री मार्केट क्षेत्र के निवासी हैं। मामले में वीडियो बनाने वाले एक नाबालिग की संलिप्तता भी सामने आई है, जिसके खिलाफ किशोर न्याय प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की गई है।

पीड़िता के शक से हुआ मामले का पर्दाफाश पुलिस के अनुसार पीड़िता ने गोलबाजार थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। उसे संदेह था कि मोहल्ले का एक नाबालिग बालक उसके नहाते समय चोरी-छिपे वीडियो बना रहा है। इस पर उसने नाबालिग के दोस्त लक्की तंगील का मोबाइल जांचा।