छत्तीसगढ़ में साक्षरता की नई मिसाल, बंदूक छोड़ पूर्व माओवादियों ने थामी कलम, 170000 ने दी उल्लास परीक्षा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत रविवार को आकलन परीक्षा आयोजित की गई। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान आकलन परीक्षा में उम्र और सामाजिक बाधाओं को पीछे छोड़कर एक लाख 70 हजार शिक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। 20 हजार गांव-वार्ड में हुई परीक्षा, बीजापुर अव्वल प्रदेश के 20 हजार से अधिक ग्राम और वार्डों में आयोजित परीक्षा में बीजापुर से सर्वाधिक 31,250 और कोरिया से 250 शिक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा की सबसे अच्छी तस्वीर बस्तर संभाग से सामने आई, जहां पुनर्वास की राह पर लौटे 821 पूर्व माओवादियों ने बंदूक छोड़कर कलम थामी।

जेलों में सजा काट रहे 423 कैदियों और 51 ट्रांसजेंडर ने भी परीक्षा देकर शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ने का संदेश दिया। कोरबा के 96 वर्षीय तमन साव ने उम्र की सीमा को चुनौती देते हुए परीक्षा दी। केंद्र के शिक्षा मंत्रालय के उप सचिव चरणजीत तनेजा ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया।

रिश्तों ने लिखी ज्ञान की कहानी साक्षरता परीक्षा के दौरान कई केंद्रों पर परिवार के सदस्यों ने साथ बैठकर शिक्षा की नई मिसाल पेश की। कहीं सास-बहू, कहीं दादा-पोता, तो कहीं पति-पत्नी, नाना-नानी और भाई-बहन एक साथ परीक्षा देते नजर आए। दिव्यांगजनों ने भी पूरे उत्साह के साथ भागीदारी की। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में हुई परीक्षा में सफल शिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने अभियान की सफलता पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। यह पहल प्रदेश को पूर्ण साक्षरता की दिशा में आगे बढ़ाने के साथ उन लोगों के लिए भी अवसर बनी, जो किसी कारण से औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए थे।