छत्तीसगढ़ में बिजली की डिमांड पहुंची 6300 मेगावाट, उद्योगों में अघोषित बिजली कटौती से उत्पादन प्रभावित

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। बिजली उत्पादन में अग्रणी और 'पावर सरप्लस' राज्य का दर्जा रखने वाले छत्तीसगढ़ में इन दिनों मांग और आपूर्ति का असंतुलन उद्योगों के पहियों को थाम रहा है। प्रदेश में भीषण उमस, कृषि पंपों के निरंतर संचालन और एयर कंडीशनरों के बढ़ते उपयोग के कारण बिजली की खपत ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। राज्य में पीक ऑवर्स में मांग 6300 मेगावाट के पार जा चुकी है।

बिजली वितरण कंपनी को दूसरे राज्यों और पावर एक्सचेंज से 10 रुपये प्रति यूनिट तक की महंगी दर पर बिजली खरीदनी पड़ रही है। इसके बावजूद रायपुर के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों—उरला, सिलतरा, भनपुरी और सरोरा में अघोषित बिजली कटौती का दौर जारी है, जिससे कल-कारखानों का संचालन प्रभावित हो गया है।

उत्पादन 3000 मेगावाट, मांग 6300 के पार; 10 रुपये यूनिट तक खरीद विद्युत विभाग के अधिकारियों के अनुसार, उमस भरी गर्मी के बीच रविवार को पीक आवर्स के दौरान मांग 6300 मेगावाट पार दर्ज की गई। स्थानीय ताप विद्युत संयंत्रों और जल विद्युत परियोजनाओं से मिलने वाली बिजली मांग के आगे आधी साबित हो रही है। इस अंतर को पाटने के लिए पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश से 200 मेगावाट बिजली ली गई थी। इसके अतिरिक्त हरियाणा तथा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से प्रतिदिन 100 से लेकर 700 मेगावाट तक अतिरिक्त बिजली खरीदी जा रही है। एक्सचेंज में बिजली की दरें 10 रुपये प्रति यूनिट तक पहुंच चुकी हैं। भारी खर्च के बाद भी मांग का दबाव इतना अधिक है कि औद्योगिक फीडरों पर लोड शेडिंग करनी पड़ रही है। प्लास्टिक उद्योग सबसे बड़े संकट में, उत्पादन घटकर 25 फीसदी अघोषित कटौती की सबसे भीषण मार प्लास्टिक निर्माण इकाइयों पर पड़ी है। छत्तीसगढ़ फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री के अध्यक्ष शंकर बजाज ने बताया कि पिछले दो महीनों से जारी अनिश्चित बिजली आपूर्ति के चलते प्लास्टिक उद्योगों का उत्पादन सिमटकर मात्र 25 प्रतिशत रह गया है। इस उद्योग की स्वचालित मशीनों को कार्यशील तापमान तक लाने में ही 3 से 4 घंटे हीटिंग की आवश्यकता होती है। लेकिन बार-बार बिजली गुल होने से पूरा कच्चा माल खराब हो जाता है और चक्र बाधित होता है। शाम 6:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लगातार हो रही कटौती के कारण अधिकांश कारखानों में रात की पाली पूरी तरह बंद हो चुकी है।