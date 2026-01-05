रायपुर सेंट्रल जेल में 'सुसाइड' पर बवाल, कैदी ने बैरक में लगाई फांसी, परिजनों ने जेल प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर की सेंट्रल जेल रायपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पॉक्सो एक्ट के तहत जेल में बंद विचाराधीन कैदी सुनील महानद ने सेंट्रल जेल के बड़ी गोल 5 नंबर बैरक में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना रविवार शाम करीब 6 बजे की बताई जा रही है।

परिजनों का आरोप घटना के बाद जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि सुनील को जेल में लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे परेशान होकर उसने यह कदम उठाया। परिजनों का यह भी आरोप है कि आत्महत्या के बाद चोरी-छिपे शव को मर्चुरी भेज दिया गया और उन्हें इसकी जानकारी देर रात दी गई।