रायपुर में शराब भट्टी के पास मिला लावारिस शव... नाले में बहती मिली युवक की बॉडी, पुलिस खंगाल रही साक्ष्य

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी के टिकरापारा थाना क्षेत्र में लालपुर शराब भट्टी के पास नाले में बुधवार को एक अज्ञात युवक का शव मिला है। युवक की उम्र करीब 25 से 35 वर्ष बताई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, शव दो से तीन दिन पुराना होने की आशंका है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है।

एफएसएल और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची, जुटाए जा रहे साक्ष्य नाले में शव मिलने की सूचना पर टिकरापारा थाना पुलिस के साथ एफएसएल और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू की है।