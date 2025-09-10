सियासत: विजय शर्मा बोलें- भूपेश बघेल के मंत्री अकबर के इशारे पर हुई वोट चोरी, पायलट ने कहा- 'पूरी दाल ही काली'

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: देशभर में कांग्रेस की वोट चोर, गद्दी छोड़ अभियान के बीच प्रदेश में भी इसपर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। भाजपा और कांग्रेस एक-दूसरे पर लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं।प्रदेश के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी पार्टी के बड़े नेता सचिन पायलट ने भी मंगलवार को बिलासपुर से भाजपा पर निशाना साधा है।

मंगलवार को नवा रायपुर सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा कर शर्मा ने बताया कि पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे मोहम्मद अकबर के इशारे पर गलत जानकारी देकर कवर्धा और रायपुर विधानसभा क्षेत्रों के दो-दो पोलिंग बूथ पर अलग-अलग एपिक नंबरों के साथ मतदाता सूची में नाम दर्ज कराया गया।

वे इन सारे मामलों को लेकर न्यायालय जाएंगे। उन्होंने कहा कि गलत ढंग से मतदाता सूचियों में नाम दर्ज कराने वाले लोगों के विरुद्ध चुनाव आयोग में शिकायत की गई है। अब उनके खिलाफ अपराध दर्ज कराकर कार्रवाई कराई जाएगी। कांग्रेस वोट चोरी के मामले में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है। सूची दिखाकर बताया ऐसे जुड़वाए नाम विजय शर्मा ने आरोप लगाया कि पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर के इशारे पर 75 वर्षीय रियाज हुसैन ने केवल मतदान के लिए कवर्धा में फार्म-6 भरकर नाम दर्ज कराया और परिणाम आने के बाद फार्म-8 से नाम हटवाकर रायपुर पश्चिम विधानसभा में जुड़वा लिया। उनका नाम पहले से रायपुर की सूची में मौजूद था।