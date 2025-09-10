मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    सियासत: विजय शर्मा बोलें- भूपेश बघेल के मंत्री अकबर के इशारे पर हुई वोट चोरी, पायलट ने कहा- 'पूरी दाल ही काली'

    कांग्रेस के वोट चोरी के आरोप को लेकर प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी जारी है। मंगलवार को पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट ने बिलासपुर 'वोट चोर, गद्दी छोड़' आंदोलन की शुरुआत की। वहीं प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता विजय शर्मा ने प्रेस वार्ता कर भूुपेश बघेल सरकार में मंत्री रहे मोहम्मद अकबर पर अवैध रूप से नाम वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के आरोप लगाए हैं।

    By Abhishek Rai
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 10 Sep 2025 08:42:33 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Sep 2025 09:02:01 AM (IST)
    सियासत: विजय शर्मा बोलें- भूपेश बघेल के मंत्री अकबर के इशारे पर हुई वोट चोरी, पायलट ने कहा- 'पूरी दाल ही काली'
    वोट चोरी को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत

    HighLights

    1. गलत ढंग से मतदाता सूचियों में नाम दर्ज कराने वालों पर होगी कार्रवाई- विजय शर्मा
    2. सचिन पायलट ने बिलासपुर से कांग्रेस के 'वोट चोर, गद्दी छोड़' आंदोलन की शुरुआत की
    3. सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के बीच साठगांठ है

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: देशभर में कांग्रेस की वोट चोर, गद्दी छोड़ अभियान के बीच प्रदेश में भी इसपर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। भाजपा और कांग्रेस एक-दूसरे पर लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं।प्रदेश के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी पार्टी के बड़े नेता सचिन पायलट ने भी मंगलवार को बिलासपुर से भाजपा पर निशाना साधा है।

    मंगलवार को नवा रायपुर सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा कर शर्मा ने बताया कि पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे मोहम्मद अकबर के इशारे पर गलत जानकारी देकर कवर्धा और रायपुर विधानसभा क्षेत्रों के दो-दो पोलिंग बूथ पर अलग-अलग एपिक नंबरों के साथ मतदाता सूची में नाम दर्ज कराया गया।

    वे इन सारे मामलों को लेकर न्यायालय जाएंगे। उन्होंने कहा कि गलत ढंग से मतदाता सूचियों में नाम दर्ज कराने वाले लोगों के विरुद्ध चुनाव आयोग में शिकायत की गई है। अब उनके खिलाफ अपराध दर्ज कराकर कार्रवाई कराई जाएगी। कांग्रेस वोट चोरी के मामले में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है।

    सूची दिखाकर बताया ऐसे जुड़वाए नाम

    विजय शर्मा ने आरोप लगाया कि पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर के इशारे पर 75 वर्षीय रियाज हुसैन ने केवल मतदान के लिए कवर्धा में फार्म-6 भरकर नाम दर्ज कराया और परिणाम आने के बाद फार्म-8 से नाम हटवाकर रायपुर पश्चिम विधानसभा में जुड़वा लिया। उनका नाम पहले से रायपुर की सूची में मौजूद था।

    इसी तरह रमीज कुट्टी ने भी फार्म-6 भरकर खुद को कवर्धा निवासी बताया, जबकि पासपोर्ट पर उसका पता रायपुर दर्ज है। राजधानी के एक मकान में 350 मतदाताओं के नाम सूची में इरादतन दर्ज कराए जाने की बात कहते हुए शर्मा ने कहा कि एसआइआर का विरोध करके कांग्रेस तो खुद कठघरे में है।

    मैने कोई नाम नहीं जुड़वाया: मोहम्मद अकबर

    वहीं उपमुख्यमंत्री के आरोपों पर पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री शर्मा के सभी आरोपों का मैं खंडन करता हूं। कवर्धा में मेरे द्वारा मतदाता सूची में कोई भी नाम नहीं जुड़वाया गया है।

    भाजपा ने चुनावी व्यवस्था को कमजोर किया है- सचिन पायलट

    प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि वोट चुराना लोकतंत्र का सबसे बड़ा अपराध है। जनता इसे माफ नहीं करेगी। भाजपा ने कांग्रेस के स्थापित चुनावी व्यवस्था को कमजोर किया है। जब निर्वाचन आयोग से सवाल किया जाता है तो जवाब भाजपा के प्रवक्ता देते हैं। वे मंगलवार को बिलासपुर के मुंगेली नाका स्थित ग्रीन गार्डन में प्रदेशव्यापी ''वोट चोर, गद्दी छोड़'' आंदोलन की शुरुआत करते हुए सभा को संबाेधित कर रहे थे।

    पायलट बोलें- पूरी दाल ही काली है

    उन्होंने कहा कि वोट चोरी को लेकर हर जिले में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। निर्वाचन आयोग का दोष नहीं है। जिन लोगों ने उन्हें वहां बैठाया है, उनका दोष है। शक होता है कि दाल में कुछ काला है, लेकिन पूरी दाल ही काली है। देश में आजादी के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई और लोगों को वोट का अधिकार मिला। लेकिन, उस व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है।

    यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ राजभवन ने रोकी कृषि विवि में 60 से अधिक पदों की भर्तियां, कुलपति को किया तलब

    केंद्र और चुनाव आयोग के बीच साठगांठ का आरोप

    देश के मुख्य निर्वाचन आयोग के चुनाव में चीफ जस्टिस की जगह गृहमंत्री को बैठा दिया गया। इससे निर्वाचन आयोग का मुखिया उनकी पसंद का बन गया। सीसीटीवी फुटेज 45 दिनों में डिलीट कर दिया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग और केंद्र सरकार के बीच साठगांठ है, जिससे भाजपा ने सत्ता में बने रहने के लिए षड्यंत्र रचा है। सभा में प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत, पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव आदि पदाधिकारी व नेता मौजूद थे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.