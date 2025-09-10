सियासत: विजय शर्मा बोलें- भूपेश बघेल के मंत्री अकबर के इशारे पर हुई वोट चोरी, पायलट ने कहा- 'पूरी दाल ही काली'

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: देशभर में कांग्रेस की वोट चोर, गद्दी छोड़ अभियान के बीच प्रदेश में भी इसपर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। भाजपा और कांग्रेस एक-दूसरे पर लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं।प्रदेश के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी पार्टी के बड़े नेता सचिन पायलट ने भी मंगलवार को बिलासपुर से भाजपा पर निशाना साधा है।
मंगलवार को नवा रायपुर सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा कर शर्मा ने बताया कि पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे मोहम्मद अकबर के इशारे पर गलत जानकारी देकर कवर्धा और रायपुर विधानसभा क्षेत्रों के दो-दो पोलिंग बूथ पर अलग-अलग एपिक नंबरों के साथ मतदाता सूची में नाम दर्ज कराया गया।
वे इन सारे मामलों को लेकर न्यायालय जाएंगे। उन्होंने कहा कि गलत ढंग से मतदाता सूचियों में नाम दर्ज कराने वाले लोगों के विरुद्ध चुनाव आयोग में शिकायत की गई है। अब उनके खिलाफ अपराध दर्ज कराकर कार्रवाई कराई जाएगी। कांग्रेस वोट चोरी के मामले में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है।
विजय शर्मा ने आरोप लगाया कि पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर के इशारे पर 75 वर्षीय रियाज हुसैन ने केवल मतदान के लिए कवर्धा में फार्म-6 भरकर नाम दर्ज कराया और परिणाम आने के बाद फार्म-8 से नाम हटवाकर रायपुर पश्चिम विधानसभा में जुड़वा लिया। उनका नाम पहले से रायपुर की सूची में मौजूद था।
इसी तरह रमीज कुट्टी ने भी फार्म-6 भरकर खुद को कवर्धा निवासी बताया, जबकि पासपोर्ट पर उसका पता रायपुर दर्ज है। राजधानी के एक मकान में 350 मतदाताओं के नाम सूची में इरादतन दर्ज कराए जाने की बात कहते हुए शर्मा ने कहा कि एसआइआर का विरोध करके कांग्रेस तो खुद कठघरे में है।
वहीं उपमुख्यमंत्री के आरोपों पर पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री शर्मा के सभी आरोपों का मैं खंडन करता हूं। कवर्धा में मेरे द्वारा मतदाता सूची में कोई भी नाम नहीं जुड़वाया गया है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि वोट चुराना लोकतंत्र का सबसे बड़ा अपराध है। जनता इसे माफ नहीं करेगी। भाजपा ने कांग्रेस के स्थापित चुनावी व्यवस्था को कमजोर किया है। जब निर्वाचन आयोग से सवाल किया जाता है तो जवाब भाजपा के प्रवक्ता देते हैं। वे मंगलवार को बिलासपुर के मुंगेली नाका स्थित ग्रीन गार्डन में प्रदेशव्यापी ''वोट चोर, गद्दी छोड़'' आंदोलन की शुरुआत करते हुए सभा को संबाेधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि वोट चोरी को लेकर हर जिले में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। निर्वाचन आयोग का दोष नहीं है। जिन लोगों ने उन्हें वहां बैठाया है, उनका दोष है। शक होता है कि दाल में कुछ काला है, लेकिन पूरी दाल ही काली है। देश में आजादी के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई और लोगों को वोट का अधिकार मिला। लेकिन, उस व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है।
देश के मुख्य निर्वाचन आयोग के चुनाव में चीफ जस्टिस की जगह गृहमंत्री को बैठा दिया गया। इससे निर्वाचन आयोग का मुखिया उनकी पसंद का बन गया। सीसीटीवी फुटेज 45 दिनों में डिलीट कर दिया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग और केंद्र सरकार के बीच साठगांठ है, जिससे भाजपा ने सत्ता में बने रहने के लिए षड्यंत्र रचा है। सभा में प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत, पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव आदि पदाधिकारी व नेता मौजूद थे।