    रायपुर सेंट्रल जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े हुए सवाल, वायरल वीडियो और तस्वीरों ने खोली पोल

    Raipur Central Jail: रायपुर की सेंट्रल जेल फिर सुर्खियों में है। बैरक नंबर-15 से सामने आए वीडियो और फोटोशूट ने जेल सुरक्षा की पोल खोल दी है, जहां आरोपी मोबाइल फोन से वीडियो कॉल करते नजर आए। वीडियो में कैदी खुलेआम मोबाइल चला रहे हैं और कॉल रिकॉर्ड कर बाहर भेज रहे हैं।

    By Deepak Shukla
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 16 Oct 2025 08:44:21 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 16 Oct 2025 08:44:21 PM (IST)
    1. रायपुर की सेंट्रल जेल फिर सुर्खियों में है
    2. वीडियो-फोटोशूट ने जेल सुरक्षा की पोल खोली
    3. जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े हुए सवाल

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। रायपुर की सेंट्रल जेल फिर सुर्खियों में है। बैरक नंबर-15 से सामने आए वीडियो और फोटोशूट ने जेल सुरक्षा की पोल खोल दी है। वीडियो में एनडीपीएस एक्ट के आरोपी रशीद अली उर्फ राजा बैजड मोबाइल फोन से वीडियो कॉल करते नजर आए। यह वीडियो 13 से 15 अक्टूबर 2025 के बीच रिकॉर्ड किया गया और इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। उसके साथ रोहित यादव और राहुल वाल्मिकी है।

    खुले में चल रहा मोबाइल

    वीडियो में कैदी खुलेआम मोबाइल चला रहे हैं और कॉल रिकॉर्ड कर बाहर भेज रहे हैं, जो जेल में प्रतिबंधित साधनों के प्रयोग का प्रमाण है। जेल प्रशासन की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया गया है। रायपुर सेंट्रल जेल पहले भी मोबाइल, नशा और अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं मिलने के मामलों में विवादों में रही है।


    गैंगेस्टर अमन साव का आया था फोटोशूट

    इससे पहले गैंगेस्टर अमन साव के फोटोशूट का मामला सामने आया था। साव झारखंड ले जाने के दौरान भागने का प्रयास कर मारा गया था। इसके बाद जेल में खिंचवाए गए कई फोटो और वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुए थे।

