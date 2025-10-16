रायपुर सेंट्रल जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े हुए सवाल, वायरल वीडियो और तस्वीरों ने खोली पोल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। रायपुर की सेंट्रल जेल फिर सुर्खियों में है। बैरक नंबर-15 से सामने आए वीडियो और फोटोशूट ने जेल सुरक्षा की पोल खोल दी है। वीडियो में एनडीपीएस एक्ट के आरोपी रशीद अली उर्फ राजा बैजड मोबाइल फोन से वीडियो कॉल करते नजर आए। यह वीडियो 13 से 15 अक्टूबर 2025 के बीच रिकॉर्ड किया गया और इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। उसके साथ रोहित यादव और राहुल वाल्मिकी है।

खुले में चल रहा मोबाइल वीडियो में कैदी खुलेआम मोबाइल चला रहे हैं और कॉल रिकॉर्ड कर बाहर भेज रहे हैं, जो जेल में प्रतिबंधित साधनों के प्रयोग का प्रमाण है। जेल प्रशासन की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया गया है। रायपुर सेंट्रल जेल पहले भी मोबाइल, नशा और अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं मिलने के मामलों में विवादों में रही है।