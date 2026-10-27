मौसम विभाग का बड़ा अपडेट: छत्तीसगढ़ के 1,769 गांवों पर बाढ़-तूफान का खतरा, कलेक्टर घोषित कर सकेंगे स्कूलों की छुट्टी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: चक्रवात ‘अर्णब’ के प्रभाव से बारिश और तेज हवाओं की आशंका के मद्देनजर राज्य सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है। प्रदेश के 12 जिलों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। कुल 1769 संवेदनशील गांवों को निगरानी में रखा गया है। आपदा की स्थिति में त्वरित सहायता के लिए राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सक्रिय रहेगा। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1070 जारी किया गया है।

सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, कांकेर, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बालोद और रायपुर में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की आशंका है। जिला कलेक्टरों को तेज हवाओं और तूफान से गिरने की आशंका वाले जर्जर तथा असुरक्षित मकानों को चिन्हित कर जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

जलाशयों के जलस्तर पर नियमित निगरानी रखने और पानी छोड़े जाने की स्थिति में संबंधित क्षेत्रों को 48 घंटे पहले सूचना देने को कहा गया है। कलेक्टर जरूरत के अनुसार स्कूल-कालेजों में अवकाश घोषित कर सकेंगे। इतने अति संवेदनशील सरकार ने 12 अति संवेदनशील जिलों में 763 गांव चिन्हित किए हैं। इसके अलावा शेष 21 जिलों में 1006 संवेदनशील गांवों की पहचान की गई है। इन 1769 गांवों में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को प्राथमिकता दी जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी करते हुए बताया कि चक्रवात आंध्र प्रदेश और यानम के तटों को पार कर उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके असर से प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी है। मंगलवार को बस्तर संभाग के कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हुई और 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली।