टोनही बताकर महिला पर चाकू से हमला, बेटी की बीमारी का ठीकरा पड़ोसन पर फोड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : गुढ़ियारी इलाके में अंधविश्वास के चलते महिला को टोनही बताकर प्रताड़ित किया गया। पड़ोस में रहने वाले एक परिवार ने महिला पर जादू-टोना कर अपनी बेटी को बीमार करने का आरोप लगाते हुए उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की। महिला को उसके घर के पास से खींचकर आरोपितों के घर की ओर ले जाया गया।

इस दौरान एक महिला ने सब्जी काटने वाले चाकू से पीड़िता के पेट में वार कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की शिकायत पर गुढ़ियारी पुलिस ने पति-पत्नी समेत चार लोगों पर छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम सहित अन्य धाराओं में अपराध दर्ज किया है।

सुबह घर के बाहर ब्रश कर रही थी महिला, तभी पहुंच गई पड़ोसन घटना गुढ़ियारी में नया तालाब के पास 12 नवंबर की सुबह करीब सात बजे की है। पीड़िता सोनीबती साहू (55) अपने घर के बाहर ब्रश कर रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाली लता देवांगन उसके घर के पास पहुंची। उसने महिला को टोनही बताते हुए आरोप लगाया कि वह जादू-टोना कर उसकी बेटी को नुकसान पहुंचा रही है। लता ने बेटी को ठीक करने की बात कहते हुए पीड़िता से गाली-गलौज की। केले के पेड़ से की मारपीट पीड़िता के मुताबिक, लता का पति राकेश देवांगन भी वहां पहुंच गया। दोनों ने गाली-गलौज करते हुए उसे अपने घर की ओर खींचना शुरू कर दिया। महिला ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो मनहरण साहू के दरवाजे पर बंधे केले के पेड़ को निकालकर उससे मारपीट की गई। इसी बीच गीता देवांगन और उमेश देवांगन उर्फ गोलू भी वहां पहुंच गए। चारों ने महिला को टोनही बताते हुए बेटी को ठीक करने के लिए धमकाया। आरोपितों ने कहा कि उनकी लड़की को ठीक नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा।