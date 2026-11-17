नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी में मकान किराये पर लेकर उसे ऑनलाइन माध्यम से संचालित करने वाली कंपनी के नाम पर 28.55 लाख रुपये की ठगी की गई है। आरोप है कि 'एवेना' नामक कंपनी के संचालकों ने पहले महिला की संपत्ति किराये पर ली और नियमित किराया देकर विश्वास जीता। इसके बाद दूसरे शहरों में मकान किराये पर लेने के लिए उनके मालिकों को जमानत राशि (सिक्योरिटी डिपॉजिट) देने के नाम पर निवेश का प्रस्ताव दिया।

शुरुआत में निवेश पर लाभ देकर भरोसा बढ़ाया और फिर अलग-अलग किस्तों में 28.55 लाख रुपये बैंक खातों में जमा करा लिए। रकम वापस मांगने पर टालमटोल शुरू कर दी गई। मामले में ग्रीन विले सिटी, बोरियाकला निवासी ज्योति सोनी की शिकायत पर मुजगहन थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।