रायपुर में भीड़ का फायदा उठाकर ज्वेलरी शॉप से ढाई लाख रुपये के सोने के दो हार उठा ले गई महिला

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। रायपुर से लगे आरंग थाना क्षेत्र में धनतेरस के दिन ज्वेलरी शॉप में चोरी हो गई। यहां एक महिला ने बेहद चालाकी और सधी हुई योजना के तहत दुकान के स्टाफ को बातों में उलझाकर करीब ढाई लाख रुपए कीमत के दो सोने के हार पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की यह पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी महिला की तलाश शुरू कर दी है।

भीड़ का फायदा उठाकर अंजाम दी चोरी जानकारी के अनुसार, यह घटना 18 अक्टूबर की है, जब धनतेरस के दिन खरीदारी को लेकर ज्वेलरी दुकानों में भारी भीड़ थी। इसी दौरान एक महिला और एक युवक आरंग के मुख्य बाजार स्थित नवकार ज्वेलर्स पहुंचे। दोनों ने दुकान में पहुंचकर गहने देखने की बात कही। मौके पर मौजूद स्टाफ ग्राहकों की भीड़ में व्यस्त था, तभी महिला ने बड़ी चतुराई से स्टाफ का ध्यान भटकाया।

23 ग्राम के दो सोने के हार गायब पुलिस के अनुसार, महिला ने गहनों के डिब्बे से करीब 23 ग्राम के दो सोने के हार निकालकर अपने साथी युवक को थमा दिए और मौके से चुपचाप निकल गई। दोनों हारों की कुल कीमत करीब ढाई लाख रुपए बताई जा रही है। दिनभर की भीड़भाड़ और ग्राहकों की आवाजाही के चलते किसी को चोरी की भनक तक नहीं लगी। रात में स्टॉक मिलान के दौरान खुला राज रात करीब 9 बजे जब दुकान का स्टॉक मिलान किया गया, तब दो हार कम पाए गए। शक होने पर दुकान मालिक ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो उसमें एक महिला को हार चोरी करते हुए स्पष्ट देखा गया। इसके बाद घटना की पूरी जानकारी आरंग थाना पुलिस को दी गई।