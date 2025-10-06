मतांतरण के लिए सिंदूर धोने और चूड़ी उतारने का बनाया दबाव, तो महिला ने कर दिया हंगामा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। बीमारी ठीक करने के झांसे में लेकर महिला को मतांतरित किया जा रहा था। उससे सिंदूर धोने और चूड़ी उतारने के लिए कहा गया तो उसने हंगामा कर दिया। बजरंग दल के कार्यकर्ता रविवार सुबह से ही मौके पर जमे रहे।

बता दें कि शनिवार को भी मतांतरण को लेकर हंगामा हुआ था। जिसके बाद पुलिस ने मतांतरण कराने में लिप्त छह लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद रविवार को दोबारा मतांतरण का प्रयास किया गया। हिन्दू संगठन के लोगों ने मतांतरण करा रहे लोगों को पुलिस के सामने ही पिटाई कर दी और उनकी गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई।

पुरैना निवासी महिला बालका राजपूत ने आरोप लगाया है कि उसकी बहू रितू पर कुछ लोग इसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव बना रहे थे। बालका ने बताया कि तीन महीने पहले रितू की तबियत अचानक खराब हो गई थी, जिसके बाद वह इलाज के लिए मायाराम नामक व्यक्ति के पास गई। मायाराम ने रितू को निःशुल्क इलाज कराने का झांसा दिया और इस दौरान उसे इसाई धर्म ग्रहण करने के लिए मजबूर किया। बालका राजपूत ने यह भी आरोप लगाया कि मायाराम और उसके साथियों ने रितू के माध्यम से बालका पर भी धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया था।