रायपुर में 100 रुपये के विवाद में पत्नी के सामने युवक की हत्या, पहले पीटा फिर सीने में मार दी कैंची

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। त्योहारी रोशनी के बीच रायपुर में अंधेरे जैसी वारदात ने सभी को झकझोर दिया। भाटागांव स्थित बीएसयूपी कॉलोनी में मंगलवार देर रात एक युवक की उसके ही घर के सामने बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान ताहिर हुसैन के रूप में हुई है, जो पास की चिकन दुकान में काम करता था।

जानकारी के अनुसार, रविवार रात ताहिर हुसैन का अपने परिचितों सूरज यादव और मदन यादव से जुए के दौरान 100 रुपये को लेकर विवाद हो गया था। मामूली बात पर बात इतनी बढ़ गई कि दोनों आरोपी ताहिर के घर पहुंच गए। वहां उन्होंने पहले ताहिर की पिटाई की, फिर उसकी पत्नी और परिवारजनों के सामने ही सीने में कैंची घोंप दी। गंभीर रूप से घायल ताहिर को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुरानी बस्ती पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों सूरज यादव और मदन यादव को गिरफ्तार कर लिया गया।