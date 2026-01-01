मेरी खबरें
    रायपुर में दो अलग-अलग सड़क हादसों में युवक की मौत, एक घायल, परिजनों का थाने में हंगामा

    Raipur News: राजधानी में नए साल के पहले ही दिन सड़क हादसों ने खुशियों को मातम में बदल दिया। अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुए दो हादसों में एक युवक की मौ ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: manoj dubey
    Publish Date: Thu, 01 Jan 2026 02:28:48 PM (IST)Updated Date: Thu, 01 Jan 2026 02:28:48 PM (IST)
    रायपुर में दो अलग-अलग सड़क हादसों में युवक की मौत, एक घायल, परिजनों का थाने में हंगामा

    HighLights

    1. मुआवजे और एफआईआर की मांग
    2. पहला हादसा रायपुर–धमतरी रोड पर
    3. दूसरा मामला गुढ़ियारी थाना क्षेत्र का है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी में नए साल के पहले ही दिन सड़क हादसों ने खुशियों को मातम में बदल दिया। अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुए दो हादसों में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। एक मामले में परिजनों ने थाने पहुंचकर घेराव करते हुए मुआवजे और एफआईआर की मांग की।

    पहला हादसा रायपुर–धमतरी रोड पर हुआ

    पहला हादसा रायपुर–धमतरी रोड पर अभनपुर स्थित इंडियन ढाबा के पास हुआ। नए साल का जश्न मनाकर धमतरी लौट रहे दो दोस्त बाइक से जा रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी।

    हादसे में बाइक चला रहे कार्तिक मरकाम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके दोस्त दीपांशु शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। हादसा राखी थाना क्षेत्र का है।

    घरवालों को लौटने की सूचना दी थी

    पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बताया गया कि हादसे से कुछ देर पहले दोनों दोस्तों ने स्नैपशॉट के जरिए घरवालों को लौटने की सूचना दी थी। दोनों का आखिरी वीडियो भी सामने आया है।


    दूसरा मामला गुढ़ियारी थाना क्षेत्र का

    दूसरा मामला गुढ़ियारी थाना क्षेत्र का है, जहां दोपहिया सवार को ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन शिकायत लेकर थाने पहुंचे और ट्रक चालक व मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

    परिजनों ने थाने का घेराव करते हुए ट्रक मालिक पर एफआईआर दर्ज करने और मुआवजा देने की मांग की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

