रायपुर के अमलीडीह में डीजे पर डांस को लेकर विवाद, युवक की चाकू मारकर हत्या, नाबालिग पर आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अपराध का ग्राफ थामने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार देर रात राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अमलीडीह में सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां डीजे पर नाचने को लेकर हुए विवाद में नाबालिग ने 18 वर्षीय युवक गौरव सेन पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। रिहायशी इलाके के पास हुई इस खूनी वारदात से पूरे क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार वारदात अमलीडीह के व्यस्त स्वर्ण जयंती चौक के समीप घटित हुई। शनिवार की रात गौरव सेन वहां मौजूद था, तभी डीजे पर डांस करने को लेकर युवक का नाबालिग से विवाद हो गया। नाबालिग ने उसपर धारदार चाकू से हमला कर दिया। जानलेवा हमले में गौरव गंभीर रूप से लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ा।