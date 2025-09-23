सरकारी नौकरी की मन्नत पूरी होने पर दर्शन के लिए निकली थी युवती, कार ने रौंदा, इलाज के दौरान मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। भिलाई निवासी महिमा साहू (21) मां बम्‍लेश्‍वरी के दर्शन के लिए अपने साथियों के साथ पदयात्रा में निकली थी। कुछ ही दिनों पहले सरकारी नौकरी की मन्नत पूरी होने के बाद वह माता के दरबार में मत्‍था टेकना चाहती थी। लेकिन उसकी आस्‍था का ये सफर अंतिम यात्रा में तब्‍दील हो गया।

कार ने युवती को मारी टक्कर मंगलवार की सुबह आठ बजे नेशनल हाइवे पर मनकी-सुंदरा के बीच एक थार वाहन (सीजी 04 क्‍यूसी 8007) ने युवती को टक्‍कर मार दी। चालक ने लापरवाही करते हुए पदयात्रियों के लिए आरक्षित लेन में गाड़ी घुसा दी और ये दुर्घटना घट गई। हादसे के बाद महिमा को इलाज के लिए भिलाई ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। स्‍वजनों ने बताया कि महिमा सोमवार की रात को आठ बजे अपने साथियों के साथ भिलाई से डोंगरगढ़ के लिए निकली थी। उसके जत्‍थे में तीन युवतियां और चार युवक साथ में थे।