छत्तीसगढ़ में इस बार 10 दिन पहले शुरू होगी बोर्ड की परीक्षा, समय पर सिलेबस पूरा करने की चुनौती

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। इस बार 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा 10 दिन पहले शुरू हो जाएगी। छग माध्यमिक शिक्षा मंडल ने समय-सारिणी जारी कर दी है। इधर, स्कूल प्रमुखों की चिंता बढ़ गई है। समय पर पाठ्यक्रमों को पूरा करने की बड़ी चुनौती होगी। एसआईआर में भी बड़ी संख्या में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। स्कूल के प्राचार्यों ने बताया कि शिक्षकों की कमी से कोर्स काफी पीछे है। छात्रों को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अध्यापन कराया जा रहा है। शिक्षकों के गैर शिक्षकीय कार्यों में नियोजित होने के कारण भी पढ़ाई प्रभावित होती है।

10 दिन पहले शुरू होगी बोर्ड परीक्षा सर्वाधिक असर बोर्ड परीक्षा के छात्रों को होता है। जारी समय-सारणी के अनुसार इस बार बोर्ड परीक्षा बीते वर्षों की तुलना में 10 दिन पहले शुरू होगी। इसके कारण स्कूल प्रबंधन को परीक्षा से पहले कोर्स पूरा कराने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। यह 10 दिन पहले छात्रों को घर में रहकर परीक्षा पूर्व अभ्यास करने मिल रहा था।

नियमित, स्वाध्यायी और तृतीय अवसर परीक्षा भी साथ में विभागीय अधिकारियों ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी की गई समय-सारणी के अनुसार हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 के नियमित, स्वाध्यायी अथवा तृतीय अवसर वाले 12वीं के छात्रों की परीक्षा 20 फरवरी से शुरू हो जाएगी, जो 18 मार्च तक चलेगी। इसी तरह हाई स्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 के नियमित, स्वाध्यायी अथवा तृतीय अवसर वाले 10वीं के छात्रों की परीक्षा 21 फरवरी से शुरू हो जाएगी। यह परीक्षा 13 मार्च तक चलेगी। संबंधित कक्षाओं के छात्र समय-सारणी का अवलोकन विभागीय वेबसाइट पर देख सकते हैं, ताकि उसके अनुसार वे परीक्षा की तैयारी कर सकें। बीते वर्षों तक यह परीक्षा एक मार्च से शुरू होकर 28 मार्च तक चलती थी। विषय-विशेषज्ञों की कमी हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में विषय-विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी अब भी बनी हुई है। युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के बाद भी यह स्थिति बनने से बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों का रिजल्ट प्रभावित हो सकता है, क्योंकि युक्तियुक्तकरण के बाद भी अधिकांश विषय शिक्षक मूल संस्था के बजाय अन्यत्र सेवाएं दे रहे हैं। बोर्ड परीक्षा से पूर्व प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जाती है। प्रायोगिक परीक्षा के लिए भी समय-सारणी घोषित कर दी है। मंडल ने सभी संबद्ध स्कूलों के प्राचायों को एक जनवरी से 20 जनवरी 2026 तक दो पालियों में प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करने कहा है।