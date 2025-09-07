मेरी खबरें
    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 07 Sep 2025 09:46:14 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Sep 2025 09:46:14 PM (IST)
    CG News: दो गुटों में जमकर चाकूबाजी, एक युवक की मौत, गुस्साए लोगों ने वाहनों में लगाई आग
    नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। बजरंगपुर-नवागांव में रविवार की शाम दो गुटों में चाकूबाजी हो गई। चाकूबाजी में एक युवक राकेश धीवर की मौत हो गई। वहीं दो से तीन लोगों को गंभीर चोटें आई है, जिन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया है।

    चाकूबाजी में युवक की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने कार व मोटर साइकिल में आग लगा दी। देखते ही देखते पूरा माहौल बिगड़ गया। सूचना पर चिखली पुलिस के साथ-साथ अतिरिक्त बल भेजकर क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया। घटना शाम साढ़े सात बजे की है।

    बाहर से आए थे 15 से 20 युवक

    किसी बात को लेकर दोनों गुट के युवाओं में कहासुनी हो गई। देखते-देखते कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। इसीबीच एक आरोपित ने अपने पास रखे धारदार चाकू से राकेश धीवर नामक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। मौके पर ही राकेश ने दम तोड़ दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित भाग निकले। बताया जा रहा है घटना को अंजाम देने वाले युवक बाहर से आए थे। इनकी संख्या करीब 15 से 20 थी।

    दो गुटों में चाकूबाजी की घटना हुई है। जिसमें राकेश धीवर नामक युवक की मौत हो गई है। वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। पुलिस अपराध पंजीबद्ध कर जांच कर रही है। जांच के बाद ही आगे कुछ बता पाऊंगा- इब्राहिम खान, एएसआइ चिखली चौकी।

