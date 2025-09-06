CG News: भगवान भरोसे व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई... स्कूलों में किताबें पहुंचने के बाद भी नहीं शुरू हो पाई स्टडी

नईदुनिया न्यूज, राजनांदगांव। जिले में व्यावसायिक शिक्षा ब्रेक लगा हुआ है। व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई भगवान भरोसे हो रही है। जिले के 21 स्कूलों का चयन अलग-अलग (व्यावसायिक शिक्षा) वोकेशनल कोर्स के लिए हुआ है। प्रशिक्षण की जिम्मेदारी तीन एजेंसियों को दी गई थी। एजेंसियों ने स्कूलों में ट्रेडवार प्रशिक्षिकों की भी नियुक्ति कर दी थी। प्रशिक्षकों ने पढ़ाई भी शुरू करा दी थी। लेकिन राज्य स्तर से प्रशिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद हड़कंप मच गया।

विभागीय आदेश के बाद जिले के जिन 10 स्कूलों में प्रशिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, उन्हें अब शून्य कर दिया गया। अधूरी जांच के बीच फिर से भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीते दिनों अलग-अलग जिलों के चयनित आवेदकों को दस्तावेज सत्यापन के लिए डा. बलदेव प्रसाद मिश्र स्कूल में बुलाया गया था। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को भी किसी तरह की जानकारी नहीं है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में 1281 प्रशिक्षकों को चयनित किया गया था। जिसमें 844 प्रशिक्षकों ने कार्यभार भी संभाल लिया था। लेकिन गड़बड़ी की शिकायत मिलते ही विभागीय से नियुक्ति को शून्य कर दिया था।