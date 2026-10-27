छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र सीमा पर बड़ी साजिश नाकाम, माओवादियों के गुप्त ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव : छत्तीसगढ़ से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुलिस ने जंगल में छिपाकर रखे गए हथियार और विस्फोटक बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार, माओवादियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जंगल में हथियार और विस्फोटक सामग्री छिपा रखी थी। 27 अक्टूबर को चलाए गए विशेष तलाशी अभियान के दौरान पुलिस और बम निरोधक दस्ते (बीडीडीएस) ने मौके से हथियारों सहित अन्य सामग्री जब्त की।

गढ़चिरौली पुलिस को वांगेटुरी क्षेत्र के माचुवांचा गांव के जंगल में हथियार और विस्फोटक सामग्री छिपाए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद विशेष अभियान दल की चार टुकड़ियों और बीडीडीएस की एक टुकड़ी को तलाशी के लिए रवाना किया गया। तलाशी के दौरान जंगल में छिपाकर रखी गई सामग्री बरामद हुई।