मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    मरीज की मौत पर बवाल... अस्‍पताल के सामने छह घंटे हंगामा, NH पर रख दिया शव

    CG News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में प्रसूता की मौत पर बवाल हो गया, जहां उसके परिजनों ने अस्‍पताल को ठहराते हुए जमकर हंगामा बरपाया। उन्होंने कहा कि कृष्णा अस्पताल के डॉक्टरों ने इलाज में लापरवाही की और बिना जांच के गर्भवती की ऑपरेशन से डिलीवरी कर दी, जिसके बाद महिला का ब्रेन डेड हो गया।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 05 Sep 2025 05:34:53 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 05 Sep 2025 05:34:53 PM (IST)
    मरीज की मौत पर बवाल... अस्‍पताल के सामने छह घंटे हंगामा, NH पर रख दिया शव
    मरीज की मौत पर बवाल (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. अस्पताल में महिला की मौत पर जमकर हंगामा
    2. अस्पताल पर लगे लापरवाही के आरोप
    3. महिला के परिजनों ने बरपाया हंगामा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। प्रसूता की मौत का जिम्‍मेदार अस्‍पताल को ठहराते हुए स्‍वजनों ने जमकर हंगामा बरपाया। स्‍वजनों का आरोप है कि कृष्‍णा अस्‍पताल के चिकित्‍सकों ने उपचार में लापरवाही की। बगैर मामले को समझे उन्‍होंने गर्भवती की ऑपरेशन से डिलीवरी कर दी जिसके बाद महिला का ब्रेन डेड हो गया।

    नेशनल हाइवे पर शव रखकर सड़क जाम किया

    अस्‍पताल ने ऑपरेशन के आधो घंटे बाद ही उसे रेफर कर दिया। चार दिनों तक दूसरे अस्‍पताल में वेंटिलेटर पर रखे जाने के बाद शुक्रवार को तड़के उसने दम तोड़ दिया। मौत के बाद स्‍वजन महिला का शव लेकर कृष्‍णा अस्‍पताल पहुंचे और यहां सामने ही नेशनल हाइवे पर शव रखकर सड़क जाम कर दिया।

    यह भी पढ़ें- दर्दनाक घटना: 9 माह की गर्भवती महिला डंपर से कुचली, दम तोड़ते ही सड़क पर हुआ प्रसव

    कांग्रेस नेता ने लगाई अस्पताल मैनेजमेंट को फटकार

    पुलिस ने काफी मशक्‍कत के बाद उन्‍हें हटाया। इस दौरान प्रबंधन पर आरोप लगे हैं कि उन्‍होंने महिला के पति से पहले ही कोरे कागज पर दस्‍तखत ले लिए। हंगामे के दौरान कांग्रेस नेता निखिल द्विवेदी भी मौके पर पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारियों और अस्‍पताल प्रबंधन को जमकर फटकार लगाई। करीब पांच घंटे के प्रदर्शन के बाद मामला शांत हुआ।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.