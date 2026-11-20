नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चल रहे अभियान में चिचोला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में महाराष्ट्र की दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 8.224 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 4 लाख 500 रुपये बताई जा रही है। दोनों महिलाएं बस से रायपुर की ओर से चिचोला पहुंची थीं।

बस स्टैंड पर घेराबंदी कर पकड़ी गईं दोनों महिलाएं पुलिस के मुताबिक, 18 नवंबर की रात चिचोला बस स्टैंड के पास घेराबंदी की गई। इस दौरान दो संदिग्ध महिलाएं पकड़ी गईं। उनकी पहचान आशा सुनील काडे (28), निवासी बोरगांव, जिला बीड और गौरी भगवान काले (45), निवासी शिरडी, जिला अहमदनगर (महाराष्ट्र) के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि दोनों चिचोला में गांजा बेचने के लिए ग्राहक तलाश रही थीं।