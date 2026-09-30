राजनांदगांव में हिड़मा- हिड़मा गाने पर नाचे कांग्रेस महामंत्री, भाजयुमो ने कहा माओवादियों का महिमामंडन, कार्रवाई करे प्रशासन

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। गणेश विसर्जन आयोजन के दौरान कथित रूप से विवादित गाने पर नृत्य करने को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला पदाधिकारियों ने कलेक्टर को आवेदन देकर शहर कांग्रेस कमेटी के महामंत्री देवेश वैष्णव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में सार्वजनिक स्थान पर माओवादी हिड़मा से जुड़े गाने पर नृत्य करने और उसे महिमामंडित करने का आरोप लगाया गया है।

भाजयुमो की ओर से दिए गए आवेदन के अनुसार, 26 सितंबर की मध्यरात्रि से 27 सितंबर की सुबह तक शहर में गणेश विसर्जन आयोजन चल रहा था। इसी दौरान नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी रहे और जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री देवेश वैष्णव पर एक गाने पर सार्वजनिक रूप से नृत्य करने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने इस घटना का वीडियो उपलब्ध होने का दावा करते हुए उसे आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने की बात कही है।