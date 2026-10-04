राजनांदगांव में हिड़मा के गाने पर कांग्रेस महामंत्री का वीडियो वायरल, भाजयुमो ने FIR की मांग की; सियासी विवाद तेज

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। गणेशोत्सव की विसर्जन झांकी के दौरान माओवादी हिड़मा के लिए बनाए गए गाने पर शहर कांग्रेस महामंत्री देवेश वैष्णव के थिरकने का वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। जिला भाजयुमो ने इस मामले में देवेश वैष्णव के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है।

मामला 26 सितंबर की रात का बताया जा रहा है। शहर के महाकाल चौक में गणेश विसर्जन झांकी के दौरान डीजे पर माओवादी हिड़मा के लिए बनाया गया गाना बज रहा था। इसी दौरान शहर कांग्रेस महामंत्री देवेश वैष्णव इस गाने पर नाचते हुए दिखाई दिए। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित हो गया।

भाजयुमो ने जताई नाराजगी

जिला भाजयुमो ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग की। जिला भाजयुमो अध्यक्ष चिंटू सोनकर ने कहा कि माओवादी हिड़मा झीरम हमले का आरोपी रहा है। इस हमले में राजनांदगांव के पूर्व विधायक और कांग्रेसी नेता उदय मुदलियार भी बलिदान हुए थे। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद कांग्रेस के नेता उसी हिड़मा का बखान करने वाले गाने पर नृत्य करते नजर आए।

प्रशासन को सौंपा ज्ञापन

भाजयुमो कार्यकर्ता बड़ी संख्या में रैली के रूप में जिला कार्यालय पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारी के सामने अपना पक्ष रखा। कार्यकर्ताओं ने देवेश वैष्णव के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। इससे पहले 30 सितंबर को भी भाजयुमो ने कार्रवाई की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था। हालांकि, प्रशासन की ओर से अब तक इस मांग पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।