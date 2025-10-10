मेरी खबरें
    राजनांदगांव में बुजुर्ग दंपती की निर्मम हत्या से मचा हड़कंप, पुलिस ने संदिग्ध को पकड़ा

    राजनांदगांव के खैरागढ़ जिले में बुजुर्ग दंपती बाबूलाल शोरी और सुनती बाई शोरी की निर्मम हत्या हुई है। पुलिस ने पड़ोसी भगवती गोंड को संदिग्ध मानकर हिरासत में लिया है। पुलिस हत्या के कारणों की जांच कर रही है और फॉरेंसिक टीम की मदद ले रही है। जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा किया जा रहा है।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 10 Oct 2025 11:23:39 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 10 Oct 2025 11:29:37 AM (IST)
    HighLights

    1. अतरिया गांव में मातम और भय का माहौल।
    2. दोनों शव खून से लथपथ हालत में पड़े थे।
    3. रात के समय दिया गया वारदात को अंजाम।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। खैरागढ़ जिले के रोड अतरिया में गुरुवार की रात बुजुर्ग दंपती बाबूलाल शोरी (55) और उनकी पत्नी सुनती बाई शोरी (51) की उनके ही घर में बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस जघन्य हत्याकांड की खबर गांव में आग की तरह फैली और देखते ही देखते पूरे अतरिया गांव में मातम और भय का माहौल पसर गया।

    जब गांव के अधिकांश लोग गहरी नींद में थे। तब आरोपित ने वारदात को अंजाम दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार, सबसे पहले पड़ोसियों ने बाबूलाल शोरी के घर से अजीब आवाजें सुनीं, लेकिन किसी अनहोनी की आशंका नहीं थी। जब सुबह काफी देर तक दंपती घर से बाहर नहीं निकले, तो कुछ ग्रामीणों ने जाकर दरवाजा खटखटाया। भीतर से कोई जवाब नहीं मिलने पर दरवाजा तोड़ा गया। अंदर का मंजर देख सबके होश उड़ गए।

    भगवती गोंड को हिरासत में लिया

    दोनों शव खून से लथपथ हालत में पड़े थे। घटना की जानकारी मिलते ही गंडई थाना प्रभारी राजेश देवदास अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तत्काल शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा किया और मर्ग कायम कर जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि सुनियोजित हत्या हो सकती है।

    पुलिस ने जांच पड़ताल के दौरान संदेह के आधार पर दंपती के पड़ोसी भगवती गोंड (35) को हिरासत में लिया है। पूछताछ में कुछ अहम सुराग मिले हैं और पुलिस को शक है कि हत्या में भगवती का हाथ हो सकता है। हालांकि, हत्या के पीछे का स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आया है। पुलिस हत्या के सभी संभावित कारणों रंजिश, संपत्ति विवाद या मानसिक विक्षिप्तता की पड़ताल कर रही है।

    वैज्ञानिक तरीके से पूछताछ

    फिलहाल पुलिस संदिग्ध युवक से सघन पूछताछ कर रही है और हत्या में प्रयुक्त हथियार की तलाश जारी है। मौके से कुछ खून से सने कपड़े और फर्श पर संघर्ष के निशान बरामद किए गए हैं। फारेंसिक टीम को भी बुलाया गया है ताकि वैज्ञानिक तरीके से सबूत जुटाए जा सकें।

    जल्द मामले की गुत्थी सुलझा ली जाएगी

    हर पहलू पर गहराई से जांच कर रहे हैं। संदिग्ध से पूछताछ जारी है और जल्द ही मामले की गुत्थी सुलझा ली जाएगी। - राजेश देवदास, थाना प्रभारी गंडई

