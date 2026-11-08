कुष्ठ अस्पताल की आड़ में मिशनरी संस्था का फर्जीवाड़ा, 22 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा; कलेक्टर ने छीनी लीज

कुष्ठ रोगियों की सेवा, पुनर्वास और अस्पताल के नाम पर बनाए गए भवनों को सालों से किराए पर देकर वसूली की जा रही थी। यहां दर्जनभर परिवार अब भी निवासरत हैं जिनसे आठ हजार रुपये तक का किराया वसूला जा रहा था। यही नहीं मैदान को शादी व समारोह के लिए भी रकम लेकर उपलब्ध कराया जा रहा था। सारी रकम कौन वसूल करता है.. इस सवाल के जवाब में किराएदार किसी तिहारु व राजीव कुरियाकोस का नाम बताते हैं। जिनकी भूमिका इस पूरे मामले में अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। बसंतपुरवासी इस प्रकरण में एफआइआर की मांग भी कर रहे हैं। यहां एक चर्च भी है, जिसमें हर रविवार काफी लोगों की भीड़ जुटती है।