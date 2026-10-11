शारदीय नवरात्र मेला: राजनांदगांव-डोंगरगढ़ के सभी रास्ते डायवर्ट, दस जगहों पर पार्किंग, जानिए पूरा ट्रैफिक प्लान

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। नवरात्र पर्व पर मां बम्लेश्वरी के दर्शन के लिए डोंगरगढ़ जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं और आम राहगीरों की सुविधा के लिए राजनांदगांव जिला प्रशासन व यातायात पुलिस ने विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। मेले के दौरान राजनांदगांव शहर के भीतर भारी और मध्यम वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही पदयात्रियों के लिए समर्पित सुरक्षित लेन तथा डोंगरगढ़ में वाहनों के लिए 10 प्रमुख पार्किंग स्थल तैयार किए गए हैं।

भारी वाहनों के लिए रूट डायवर्सन प्लान दुर्ग, बालोद व धमतरी की ओर से आने वाले वाहन: गुंडरदेही-अर्जुन्दा-सुरगी-हल्दी मार्ग से होते हुए सीधे राजनांदगांव बायपास पहुंचेंगे। बालोद से आने वाले वाहन: मोहारा बायपास होकर निकलेंगे। खैरागढ़ के भारी वाहन: गठुला मार्ग से डायवर्ट किए जाएंगे। रायपुर से खैरागढ़ जाने वाले वाहन: रसमड़ा-गनियारी-नगपुरा मार्ग का उपयोग करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग-53: वाहन ट्रांसपोर्ट नगर व सीआईटी बायपास की ओर भेजे जाएंगे। एनएच पर दबाव बढ़ने पर खुटेरी-भर्रेगांव-मोखला-सुरगी-हल्दी मार्ग का विकल्प मिलेगा। प्रतिबंधित मार्ग: चिचोला से लालबहादुर नगर होते हुए डोंगरगढ़ की ओर भारी वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण रोक रहेगी। पदयात्रियों के लिए समर्पित मार्ग और वन-वे व्यवस्था श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अंजोरा से रामदरबार तक राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर नागपुर से रायपुर की दिशा वाली सड़क का दायां हिस्सा आरक्षित कर दिया गया है, जहां वन-वे व्यवस्था लागू रहेगी। शहर के भीतर पदयात्री रामदरबार से अग्रवाल ट्रांसपोर्ट, टांकापारा, वेसलियन स्कूल, पुराना रेस्ट हाउस रोड, बलदेव बाग, बीएनसी मिल, संगम चौक, मोतीपुर रेलवे अंडरब्रिज, नवागांव, लिटिया, सुकुल दैहान, मुसरा, बेलगांव और अछोली होते हुए डोंगरगढ़ पहुंच सकेंगे।