छत्तीसगढ़ के 'बांस गीत' के साधक विक्रम यादव का 85 साल की उम्र में निधन, लोककला जगत में शोक

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ की लोकगाथा बांस गीत और बांस वादन की मधुर धुन को देश ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने वाले लोककला के साधक विक्रम यादव अब हमारे बीच नहीं रहे। छह दशक से अधिक समय तक अपनी कला के जरिए छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को दुनिया के सामने रखने वाले अंतरराष्ट्रीय बांस वादक विक्रम यादव का गुरुवार सुबह पांच बजे 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। उनके निधन से लोककला जगत में शोक की लहर है।

नया थियेटर से शुरू हुआ अंतरराष्ट्रीय सफर विक्रम यादव ने वर्ष 1971 में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रंगकर्मी हबीब तनवीर के नया थियेटर से जुड़कर अपनी कला यात्रा को नई पहचान दी। बांस, बांसुरी और बीन वादन में उनकी अद्भुत प्रतिभा ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने रायपुर, दिल्ली, भोपाल, कोलकाता, दुर्गापुर, शोलापुर, उत्तरप्रदेश, पुणे, हरियाणा, कोल्हापुर, सतारा, मुंबई और अहमदाबाद सहित देश के अनेक शहरों में अपनी प्रस्तुतियां दीं।

वर्ष 2007 में रंगकर्मी अनुपरंजन पांडेय के बस्तर बैंड से जुड़ने के बाद उनकी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का दायरा और व्यापक हो गया। उन्होंने विदेशों में भी छत्तीसगढ़ की लोककला का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी कला प्रस्तुत करने का गौरव भी प्राप्त हुआ। लोक मड़ई, मंदराजी महोत्सव, चक्रधर समारोह, अंतरराष्ट्रीय महाउर कला महोत्सव, जयपुर लोकरंग महोत्सव और नया थियेटर भोपाल जैसे प्रतिष्ठित मंचों पर उनके बांस वादन की विशिष्ट पहचान रही। राष्ट्रीय तुलसी सम्मान सहित मिले कई प्रतिष्ठित सम्मान छह दशक से अधिक की कला साधना के दौरान विक्रम यादव को अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया। वर्ष 2007 में युवा कुर्मी मित्र मंडल भिलाई ने उन्हें भुइयां सम्मान प्रदान किया। वर्ष 2018 में मध्यप्रदेश शासन के संस्कृति विभाग ने उन्हें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय तुलसी सम्मान से सम्मानित किया।