मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    CG News: मुंबई से गिरफ्तार हुआ साइबर ठगों का गैंग, 50 करोड़ के ऑनलाइन फ्रॉड का खुलासा

    खैरागढ़ पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ठगों के एक गिरोह को मुंबई से गिरफ्तार किया है। इस गिरोह में 8 ठग शामिल थे, जिन्होंने देश भर में 50 करोड़ से अधिक के ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। '100 बुक' नाम के गेमिंग एप के जरिए ठगी करते थे।

    By Rohit Dewangan
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 27 Oct 2025 02:51:32 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 27 Oct 2025 02:57:05 PM (IST)
    CG News: मुंबई से गिरफ्तार हुआ साइबर ठगों का गैंग, 50 करोड़ के ऑनलाइन फ्रॉड का खुलासा
    8 साइबर ठग गिरफ्तार

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खैरागढ़: साइबर अपराध के खिलाफ खैरागढ़ पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 50 करोड़ रुपये के ऑनलाइन ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह अंतरराज्यीय साइबर फ्रॉड गैंग मुंबई के डोम्बिवली और कल्याण क्षेत्र से संचालित हो रहा था, जो सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स के जरिए देशभर के लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी कर रहा था।

    8 आरोपी गिरफ्तार, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद

    पुलिस ने इस गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 05 लैपटॉप, 14 एंड्रॉइड फोन, 51 बैंक पासबुक, 51 एटीएम कार्ड, 15 चेकबुक और 25 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने 100 से अधिक फर्जी बैंक खाते और सिम कार्ड का उपयोग करते हुए लगभग 50 करोड़ रुपये से अधिक का ऑनलाइन लेनदेन किया।


    '100 बुक' नामक गेमिंग-बेटिंग ऐप से ठगी

    गिरोह '100 बुक' नामक गेमिंग-बेटिंग ऐप का संचालन कर लोगों को लालच देकर ठगता था। आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आकर्षक विज्ञापनों और ऑफर्स के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाते थे।

    छात्रा की शिकायत से खुली पोल

    गिरोह का भंडाफोड़ तब हुआ जब एक छात्रा ने इंस्टाग्राम पर 'चिकनकारी साड़ी' के फर्जी विज्ञापन के जरिए ठगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तकनीकी जांच के माध्यम से आईपी एड्रेस, मोबाइल नंबर और बैंक खातों का विश्लेषण कर गिरोह तक पहुंच बनाई।

    मुंबई में सात दिन की रैकी के बाद छापा

    पुलिस महानिरीक्षक रेंज राजनांदगांव और पुलिस अधीक्षक खैरागढ़ के निर्देशन में गठित विशेष साइबर सेल टीम ने सात दिनों तक मुंबई में कैंप कर लगातार रैकी और तकनीकी निगरानी की। इसके बाद डोम्बिवली के दो फ्लैटों पर छापेमारी कर गिरोह के आठों सदस्यों को गिरफ्तार किया गया।

    गिरफ्तार आरोपी

    • गौतम परमानंद पंजाबी (23 वर्ष) – निवासी पचोरा, जिला जलगांव (महाराष्ट्र)

    • पवन बबन सुरूसे (25 वर्ष) – निवासी मनारखेड़, जिला अकोला (महाराष्ट्र)

    • विनायक रामेश्वर मोरे (24 वर्ष) – निवासी डबकी रोड, अकोला (महाराष्ट्र)

    • अमित रामेश्वर मोरे (25 वर्ष) – निवासी डबकी रोड, अकोला (महाराष्ट्र)

    • रामचंद्र जनार्दन चौके (21 वर्ष) – निवासी बालापुर, अकोला (महाराष्ट्र)

    • अमोल संतोष दिवनाने (24 वर्ष) – निवासी बालापुर, अकोला (महाराष्ट्र)

    • अभिषेक संतोष डंबडे (24 वर्ष) – निवासी बालापुर, अकोला (महाराष्ट्र)

    • मनोज मुखिया (29 वर्ष) – निवासी हैदीवली भैरव स्थान, जिला मधुबनी (बिहार)

    संगठित अपराध और जुआ अधिनियम के तहत कार्रवाई

    गिरफ्तार सभी आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर खैरागढ़ लाया गया है। पुलिस ने उनके खिलाफ संगठित अपराध एवं गेम्बलिंग एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की विवेचना शुरू कर दी है। सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा खंडित करने वाला आरोपी 24 घंटे में गिरफ्तार, वीआइपी चौक पर स्थापित की गई नई प्रतीमा

    साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी उपलब्धि

    खैरागढ़ पुलिस की यह कार्रवाई राज्य में साइबर अपराध के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और सफल कार्रवाई मानी जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार के ऑनलाइन ऑफर, गेमिंग या निवेश स्कीम में बिना सत्यापन के अपनी निजी या बैंक जानकारी साझा न करें।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.