डोंगरगढ़ में सनसनीखेज वारदात, रात के अंधेरे में घर में घुसकर मां-बेटे की हत्या, बेटी की हालत गंभीर

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। डोंगरगढ़ के पास ग्राम चौथना में नौ अक्टूबर की रात घर में घुसकर मां-बेटे की हत्या कर दी गई, जबकि बेटी पर भी धारदार हथियार से हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल युवती को रायपुर के डीकेएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक जानकारी में वारदात के पीछे रंजिश की आशंका जताई जा रही है। परिवार के ही एक रिश्तेदार पर संदेह है, हालांकि पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

डीएसपी सुमन जायसवाल के अनुसार, घटना रात करीब 8.30 से 9.30 बजे के बीच की बताई जा रही है। अज्ञात हमलावर ने कमला सोनकर और उनके बेटे हितेंद्र सोनकर पर धारदार हथियार से हमला किया, जिससे दोनों की मौत हो गई। वहीं, बेटी ममता सोनकर गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोंगरगढ़ ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर रायपुर रेफर कर दिया गया। उसका उपचार जारी है।