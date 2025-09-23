हैवान बनी मां... दिव्यांग बेटा शराब के नशे में करता था गाली-गलौज, पेट्रोल डालकर लगाई आग

मेरी खबरें
    By Rohit Dewangan
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 23 Sep 2025 10:18:52 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 23 Sep 2025 10:18:52 PM (IST)
    1. राजनांदगांव में मां ने अपने बेटे पर लगाई आग
    2. दिव्यांग बेटे को मां ने पेट्रोल डालकर आग लगाई
    3. उपचार के दौरान दिव्यांग विरेंद्र ने दम तोड़ दिया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। शराब की नशे में गाली-गलौज करने वाले दिव्यांग बेटे को मां ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग से झुलसे बेटे ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार के दौरान मंगलवार को दम तोड़ दिया। घटना लालबाग थाना क्षेत्र के पेंड्री अटल आवास की है। अटल आवास पेंड्री निवासी 60 वर्षीय सुहागा बाई अपने बेटे 35 वर्षीय विरेंद्र साहू व बहू हिना साहू के साथ रहती थी। सोमवार की सुबह मां-बेटे में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद के बीच बहू हिना साहू बच्चों को स्कूल छोड़ने चली गई।

    दिव्यांग बेटे पर पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी

    इस बीच आरोपी मां ने अपने दिव्यांग बेटे विरेंद्र साहू पर पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी। आग लगाने के बाद मौके से भाग निकली। दिव्यांग विरेंद्र के चिल्लाने के बाद आसपास के लोग घर पहुंचे और पानी डालकर आग को बुझाया। जब तक विरेंद्र 70 प्रतिशत झुलस चुका था। जब पत्नी हिना साहू बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस आइ तो घर के सामने भीड़ लगी हुई थी। आनन-फानन में विरेंद्र को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। मंगलवार को उपचार के दौरान दिव्यांग विरेंद्र ने दम तोड़ दिया।

    दो दिन पहले ही खरीदी थी पेट्रोल

    मृतक और उसकी पत्नी दोनों दिव्यांग है। मां-बेटे में आए दिन विवाद होता था। घटना के तीन दिन पहले मां-बेटे के बीच विवाद हुआ था। शराब के नशे में मृतक ने अपनी मां से गाली-गलौज की थी। बेटे के व्यवहार से आरोपी काफी नाराज थी। आरोपी ने उसी दिन बेटे को रास्ते से हटाने की योजना बना ली थी। आरोपी सुहागा बाई खाली बाटल लेकर पेट्रोल पंप पहुंची। पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदकर घर में छुपाकर रख दी। सोमवार की सुबह दोनों मां-बेटे में एक बार फिर विवाद हुआ। विवाद के बाद आरोपी ने अपने दिव्यांग बेटे पर पेट्रोल उडेलकर आग ला दी और दरवाजा को बंद कर भाग गई।

    रिश्तेदार के घर छुपी थी

    वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मां भाग अपनी बहन के दामाद के घर पहुंच गई। सूचना पर पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। मंगलवार को आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि बेटा शराब के नशे में आए दिन गाली-गलौज करता था। लालबाग थाना प्रभारी राजेश साहू ने बताया कि घटना स्थल से पेट्रोल डिब्बा व माचिस को बरामद कर लिया है। आरोपी को जेल दाखिल कर दिया गया है।

