PM फसल बीमा योजना के तहत 23.28 लाख का गबन, केले और सब्जी की खेती वाली जमीन पर चना दिखाकर कराया Insurance

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव: पीएम फसल बीमा योजना के तहत विकासखंड छुरिया के ग्राम आमगांव में हुए लाखों के फर्जीवाड़े के मामले में ब्लॉक कोऑर्डनिटेर और सीएससी ऑपरेटर के खिलाफ छुरिया पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। केले और सब्जी की खेती वाली कृषि भूमि को चना फसल बताकर बीमा कराए जाने और 23 लाख 28 हजार 944 रुपये की बीमा राशि गबन किए जाने के मामले में दोनों को विभागीय जांच में दोषी माना गया है।

यह कार्रवाई कृषि विभाग राजनांदगांव के उप संचालक के पत्र के आधार पर प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी छुरिया द्वारा थाना छुरिया को लिखित रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद की गई है। जांच में भारतीय कृषि बीमा कंपनी के ब्लॉक कोआर्डिनेटर अमित वर्मा और सीएससी संचालक परमेश्वर साहू की संलिप्तता प्रमाणित हुई है। इन दोनों ने ही मिलकर यह पूरा षड्यंत्र रचा और लाखों की हेराफेरी कर दी।