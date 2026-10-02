छत्तीसगढ़ के 31 गांवों की बिजली आपूर्ति होगी बेहतर, जल्द शुरू होगा ₹3.28 करोड़ का विद्युत उपकेंद्र, मिलेगा लो-वोल्टेज से छुटकारा

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। ग्राम विचारपुर नवागांव में मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास योजना के तहत निर्माणाधीन 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र का स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के कार्यपालक निदेशक (परियोजना) एम. जामुलकर और राजनांदगांव क्षेत्र के मुख्य अभियंता एचके मेश्राम ने निरीक्षण किया। अधिकारियों ने निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा कर शेष कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने उपकेंद्र में लगाए जा रहे विद्युत उपकरणों, निर्माणाधीन अधोसंरचना और प्रस्तावित फीडरों का जायजा लिया। निर्माण एजेंसी से कार्य की वर्तमान स्थिति और शेष कार्यों की जानकारी ली गई। जामुलकर ने गुणवत्ता मानकों का पालन करते हुए कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि उपकेंद्र को जल्द ऊर्जीकृत किया जा सके। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त मुख्य अभियंता मंगल तिर्की, अधीक्षण अभियंता शंकेश्वर कंवर, कार्यपालन अभियंता मुकेश कुमार साहू सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।