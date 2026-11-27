नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव : दिन में सूर्य की रोशनी से बिजली उत्पादन और उसी बिजली को बैटरी में सहेजकर रात में उपयोग करने की तकनीक ने राजनांदगांव के टप्‍पा स्थित सोलर एनर्जी कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एसईआइसी) सोलर पावर प्लांट को देशभर में चर्चा का केंद्र बना दिया है।

सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) का समन्वय इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता है, और ऐसा आधुनिक तकनीक वाला यह भारत का सबसे बड़ा सोलर प्‍लांट है। इसी आधुनिक तकनीक को समझने के लिए आल इंडिया डिस्काम्स एसोसिएशन (एआइडीए) के महानिदेशक आलोक कुमार सहित देशभर की विद्युत वितरण कंपनियों के प्रतिनिधियों ने संयंत्र का भ्रमण किया।

प्रतिनिधिमंडल ने सौर ऊर्जा उत्पादन, बैटरी में बिजली के भंडारण और आवश्यकता के अनुसार उसके उपयोग की व्यवस्था का प्रत्यक्ष अध्ययन किया। अधिकारियों ने विद्युत ग्रिड से संयंत्र के जुड़ाव और ऊर्जा आपूर्ति को संतुलित रखने में इस तकनीक की भूमिका भी समझी। एआइडीए के नालेज शेयरिंग एवं फील्ड विजिट कार्यक्रम के तहत हुए इस भ्रमण का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में विकसित आधुनिक ऊर्जा तकनीक और नवाचारों को देश की अन्य विद्युत वितरण कंपनियों तक पहुंचाना है। यह प्‍लांट 24 फरवरी 2024 को क्रियाशील किया गया था। इसका वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।

प्रतिनिधिमंडल ने सौर ऊर्जा उत्पादन की टीम

960 करोड़ के प्लांट में पैनलों के दोनों ओर से बिजली उत्पादन

राजनांदगांव जिले के डुंडेरा (टप्पा) क्षेत्र में 452 एकड़ में 960 करोड़ रुपये की लागत से विकसित इस सोलर पावर प्लांट की उत्पादन क्षमता 100 मेगावाट है। यहां 660 वाट क्षमता के लगभग दो लाख 39 हजार बाइफेशियल सोलर पैनल लगाए गए हैं। इन पैनलों की विशेषता है कि ये दोनों ओर से सौर ऊर्जा ग्रहण कर बिजली उत्पादन कर सकते हैं। संयंत्र से प्रतिदिन पांच लाख यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन हो रहा है।