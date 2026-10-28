छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से पहले ही तस्कर सक्रिय, राजनांदगांव में महाराष्ट्र से लाया अवैध धान जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर 15 नवंबर से शुरू होने वाली शासकीय धान खरीदी से पहले ही सीमावर्ती इलाकों में दूसरे राज्यों का सस्ता धान खपाने का खेल शुरू हो गया है। राजनांदगांव जिला प्रशासन और राजस्व अमले ने मुस्तैदी दिखाते हुए छुरिया तहसील के ग्राम कल्लूटोला में छापामार कार्रवाई कर महाराष्ट्र से लाया गया 231 कट्टा (लगभग 90 क्विंटल) अवैध धान जब्त किया है। प्रशासन की इस अचानक हुई कार्रवाई से अंतरराज्यीय धान तस्करों और बिचौलियों में हड़कंप मच गया है।

मिली जानकारी के अनुसार राजस्व दल ने कल्लूटोला निवासी देवोदास के घर पर दबिश दी। जांच में पाया गया कि किसान ने अपने घर के बाजू वाले कच्चे मकान में 231 कट्टा धान डंप कर रखा था। पूछताछ में उसने यह धान महाराष्ट्र के धवलखेड़ी गांव से लाना बताया। जांच अधिकारियों को तब गहरा संदेह हुआ जब पता चला कि देवोदास के अपने खेतों में लगी धान की फसल अभी कटी ही नहीं है। स्पष्ट हो गया कि इस धान को आगामी सरकारी खरीदी में फर्जी पंजीयन पर बेचने की साजिश थी।