राजनांदगांव के गौरी नगर तालाब के पास गोवंश का कटा सिर मिला, भड़के विहिप समर्थक

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के संस्कारधानी कहे जाने वाले राजनांदगांव शहर में बुधवार की सुबह उस वक्त भारी तनाव और आक्रोश की स्थिति निर्मित हो गई, जब गौरी नगर तालाब के किनारे गोवंश का कटा हुआ सिर मिला। धार्मिक आस्था और जनभावनाओं से जुड़े इस संवेदनशील मामले की खबर जंगल में आग की तरह पूरे शहर में फैल गई।

घटना के विरोध में हिंदू संगठनों ने तीखा रुख अख्तियार करते हुए जमकर नारेबाजी की और सड़कों पर उतर आए। हालात को बिगड़ते देख पुलिस व जिला प्रशासन के आला अधिकारी तुरंत सक्रिय हो गए और शहर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई।

सुबह स्नान के दौरान दिखा गोवंश का कटा सिर जानकारी के अनुसार, बुधवार सुबह स्थानीय नागरिक रोजाना की तरह गौरी नगर तालाब के पास स्नान और निस्तारी के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान कुछ लोगों की नजर पानी के पास पड़े गोवंश के कटे सिर पर पड़ी। यह दृश्य देखते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और आक्रोश पनपने लगा। स्थानीय लोगों ने मामले की तत्काल सूचना क्षेत्रीय पार्षद और पुलिस को दी। प्राथमिक स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कटे सिर को एक सुरक्षित स्थान पर जमीन में दफना दिया गया था। विहिप और बजरंग दल का मानव मंदिर चौक पर प्रदर्शन जैसे ही इस घटना की भनक विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल के पदाधिकारियों को लगी, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता घटनास्थल पर पहुंच गए। कार्यकर्ताओं ने दफनाए गए गोवंश के सिर को बाहर निकलवाया और इसे सुनियोजित साजिश बताते हुए विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में शहर के हृदय स्थल मानव मंदिर चौक पहुंचे और वहां बैठकर जोरदार धरना-प्रदर्शन किया। करीब एक घंटे तक चले इस विरोध प्रदर्शन के कारण चौक के आसपास का यातायात पूरी तरह थम गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि शरारती तत्वों द्वारा शहर का सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक भावनाएं भड़काने की नीयत से यह घिनौनी हरकत की गई है।