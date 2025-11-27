मेरी खबरें
    सवा दो मिनट में 18 बार चाकू से गोदा, जमीन में घसीटा फिर गला रेता, छत्तीसगढ़ में युवक संग हैवानियत

    CG Crime: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में बदमाश ने एक युवक को चाकू से गोद दिया। बुधवार रात 11.05 बजे हुई इस सनसनीखेज वारदात में आरोपित महफूज शेख ने सवा दो मिनट में चाकू से 18 बार युवक पर हमला किया। घायल युवक को जमीन पर घसीटता हुआ दुकान के भीतर ले गया और उसका गला रेता।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 27 Nov 2025 09:35:23 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 27 Nov 2025 09:35:23 PM (IST)
    युवक को सवा दो मिनट में 18 बार चाकू से गोदा (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. राजनांदगांव में बदमाश ने युवक को चाकू से गोद दिया
    2. सवा दो मिनट में 18 बार चाकू से गोदा
    3. बाद में चाकू लहराकर लोगों को भी धमकाया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। शहर के महाकाल चौक (मानव मंदिर चौक) स्थित दवा दुकान में घुसकर बदमाश ने एक युवक को चाकू से गोद दिया। बुधवार रात 11.05 बजे हुई इस सनसनीखेज वारदात में आरोपित महफूज शेख ने सवा दो मिनट में चाकू से 18 बार युवक पर हमला किया। घायल युवक को जमीन पर घसीटता हुआ दुकान के भीतर ले गया और उसका गला रेता। फिर पड़े लहूलुहान युवक के पास खड़े होकर उसने चाकू लहराया और वहां मौजूद लोगों को भी धमकाया। रात में ही गिरफ्तार किए गए आरोपित महफूज शेख को गुरुवार को पुलिस पैदल कोर्ट तक ले गई। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

    जब यह घटना हुई तब पुलिस घटनास्थल से महज 10 मिनट की दूरी पर कांबिंग गश्त कर रही थी। घायल युवक अनूप यादव की स्थिति नाजुक बनी हुई है। उसके गले और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई है। घायल को आंबेडकर मेडिकल कालेज रायपुर रेफर किया गया है। घटना के पीछे अआपसी रंजिश को बताया जा रहा है।


    अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुलदेव शर्मा ने बताया कि बल्देवबाग निवासी अनूप यादव रात 11 बजे दवाई लेने घर से निकला था। जैसे ही वह महाकाल चौक स्थित गणेश मेडिकल पहुंचा, पीछे से शांतिनगर निवासी महफूज शेख (25) ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपित क्रुरतापूर्वक चाकू से लगातार वार करता रहा। अनूप ने बचने की कोशिश की तो उसका गला रेता और कई बार गले में वार भी किया। घटना कारित करने के बाद महफूज भाग निकला। पुलिस ने उसे 20 मिनट के भीतर चिखली से गिरफ्तार किया। इधर, पुलिस ने घायल युवक को मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा जहां उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रायपुर रेफर कर दिया गया।

    नशे का आदी है आरोपित

    पुलिस के अनुसार इस वारदात में शामिल आरोपित और घायल दोनों ही के खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। शांतिनगर निवासी आरोपित महफूज नशे का आदि है। बीते चार जुलाई को छह युवकों ने प्यारेलाल चौक में उस पर चाकू से हमला किया था। महफूज पर भी चाकूबाजी, मारपीट जैसी कई एफआईआर पहले से दर्ज हैं। दूसरी ओर घायल अनूप के खिलाफ भी पांच से अधिक आपराधिक मामले अलग-अलग थाने में दर्ज हैं।

    नंदई में चल रही थी कांबिंग गश्त, गैंगवार बन रही चुनौती

    रात 11 बजे जब यह वारदात हुई तब पुलिस नंदई क्षेत्र में कांबिंग गश्त कर रही थी। जैसे ही पुलिस को मामले की जानकारी मिली, पूरा बल मानव मंदिर चौक पहुंचा। थानों को अलर्ट कर दिया गया था और आरोपित की घेराबंदी शुरु कर दी गई थी। घटना के 20 मिनट के भीतर ही आरोपित महफूज को दबोच लिया गया। इस बीच एसपी अंकिता शर्मा भी मौके पर पहुंची।

    उन्होंने पूरे मामले की जानकारी ली। शहर में गैंगवार की घटनाएं पुलिस के लिए चुनौती बन रही है। बदमाश लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। हालांकि पुलिस लगातार कांबिंग गश्त, जांच अभियान चला रही है। संदिग्धों और निगरानी शुदा बदमाशों पर कार्रवाई भी जारी है। फिर भी बेखौफ बदमाश हथियार ले कर घूम रहे हैं।

