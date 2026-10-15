राजनांदगांव में जुबिन नौटियाल का शो आज, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, छह बजे तक पहुंच जाएं दर्शक

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। राजनांदगांव शहर में पूर्व मुख्यमंत्री एवं छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 15 अक्टूबर को भव्य ‘राग नांदगांव’ सांस्कृतिक संध्या का आयोजन दिग्विजय स्टेडियम में किया जा रहा है। इस आयोजन में प्रख्यात बॉलीवुड गायक जुबिन नौटियाल के लाइव कॉन्सर्ट को लेकर संगीत प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।

कार्यक्रम में राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों सहित कई विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति रहेगी। भारी भीड़ और वीआईपी आवागमन को ध्यान में रखते हुए पुलिस और यातायात प्रशासन ने शहर में सुगम यातायात और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए विस्तृत एडवाइजरी जारी की है।

शाम छह बजे से पहले स्टेडियम पहुंचने की अपील यातायात पुलिस के अनुसार शाम 6:00 से रात्रि 8:00 बजे के बीच स्टेडियम के सभी प्रवेश द्वारों पर अत्यधिक दबाव और भीड़ उमड़ने की आशंका है। दर्शकों से अपील की गई है कि वे किसी भी प्रकार की असुविधा और कतार से बचने के लिए शाम 4:30 से 6:00 बजे के मध्य ही स्टेडियम पहुंच जाएं। मुख्य द्वारों पर दर्शकों की सघन सुरक्षा जांच और फ्रिस्किंग की जाएगी। इस प्रक्रिया में समय लगना स्वाभाविक है, इसलिए दर्शक अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें और तैनात सुरक्षा कर्मियों का पूरा सहयोग करें। पांच प्रमुख द्वारों से प्रवेश, पास देखकर ही जाएं स्टेडियम परिसर में व्यवस्थित प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए पांच मुख्य द्वार निर्धारित किए गए हैं। दर्शकों के पास पर गेट नंबर 1 से 6 तथा गैलरी गेट 2 से 8 का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। दर्शकों को अपने पास पर अंकित द्वार से ही प्रवेश की अनुमति होगी: