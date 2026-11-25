नईदुनिया न्यूज, सारंगढ़-बिलाईगढ़: छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति और नैसर्गिक सौंदर्य के मानचित्र पर अब बिलाईगढ़ विकासखंड के ग्राम चंदलीडीह का नाम भी स्वर्णाक्षरों में जुड़ने जा रहा है। जिला प्रशासन और रामनामी समुदाय के साझा प्रयासों से यहां 'रामनामी इको टूरिज्म' की शुरुआत हो गई है। कलेक्टर के मार्गदर्शन में शुरू हुए इस अनूठे प्रकल्प का फीता अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक ने काटकर विधिवत आरंभ किया। पहले ही दिन इस नवोदित पर्यटन स्थल ने वैश्विक दस्तक दी।

फ्रांस से पहुंचे दो विदेशी सैलानियों ने चंदलीडीह की शांत वादियों, हरियाली और सांस्कृतिक परिवेश का नजदीक से अनुभव किया। पहले ही दिन विदेशी मेहमानों की मौजूदगी ने यह उम्मीद जगा दी है कि आने वाले समय में यह क्षेत्र देशी-विदेशी सैलानियों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र बनेगा। सैलानियों की संभावित आमद को देखते हुए प्रशासन द्वारा यहां बुनियादी सुविधाओं और पर्यटन अधोसंरचना को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है।