SP ऑफिस के पास सोने की दुकान में लूट..लोगों ने पीछा करके एक बदमाश को पकड़ा, दूसरा फरार

नईदुनिया न्यूज सुकमा। दुर्गा ज्वेलर्स में शाम को दो अज्ञात नाकामपोश बदमाश पहुंचे। हाथ में पिस्टल लहराते हुए दुकानदार को डरा कर रोकड़ और सोने का तीन बैग भरकर अपने साथ ले गए। वही पास में मौजूद कुछ लोगों ने पीछा किया तो एक बदमाश को पकड़ लिया। मौके पर पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण पहुंचे, चारो तरफ नाकेबंदी कर दी गई।

गुरुवार देर शाम 8 बजे दो बदमाश दुर्गा ज्वेलर्स पहुंचे। वहां दुकान के मालिक ओम सोनी को पिस्टल दिखाई और पैसा निकालने की धमकी दी। साथ ही लाइट बंद करने को कहा, जिस पर दुकानदार ने लाइट बंद कर दी। जिसके बाद व्यापारी ने एक लाख केश दियाद्य दूसरे बदमाश ने तीन बैग में सोना और चांदी भरकर दोनों फरार हो गए।