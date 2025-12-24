मेरी खबरें
    सुकमा में माओवादियों की बड़ी साजिश नाकाम, सर्चिग के दौरान जवानों ने बरामद किया हथियारों का जखीरा

    CG News: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में जवानों ने माओवादियों द्वारा छुपाए हथियारों का जखीरा बरामद किया है। ये हथियार माओवादियों ने जवानों को नुकसान पहुंच ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 24 Dec 2025 04:17:20 PM (IST)Updated Date: Wed, 24 Dec 2025 04:17:20 PM (IST)
    HighLights

    1. सुकमा में जवानों ने हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया
    2. जवानों के द्वारा सभी बरामद हथियारों को कैंप लाया गया है
    3. सर्चिग अभियान में सीआरपीएफ बटालियन के जवान शामिल थे

    नईदुनिया न्यूज सुकमा। जिले के मेटागुड़ा इलाके में जवानों ने माओवादियों द्वारा छुपाए हथियारों का जखीरा बरामद किया है। ये हथियार माओवादियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से छुपा रखा था। पिछले दो साल से लगातार माओवादियों पर दबाव बनाया जा रहा है, जिसके कारण आए दिन जवानों को सफलताएं मिल रही हैं। सभी बरामद हथियार को कैंप लाया गया। खबर की पुष्टि करते हुए एसपी किरण चव्हाण ने बताया कि माओवादियों के पास एकमात्र विकल्प आत्मसमर्पण बचा है।

    जानकारी के मुताबिक, पुलिस को सूचना मिली थी कि मेटागुड़ा कैंप से कुछ ही दूरी पर स्थित बोटेतोंग के जंगल में माओवादियों द्वारा हथियार डंप किया गया। ये हथियार माओवादी जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से रखे थे, लेकिन जवानों ने उनकी मंशा पर पानी फेरते हुए हथियार बरामद कर लिए।


    इस सर्चिग अभियान में कोबरा 203, 131 सीआरपीएफ बटालियन, जिला बल के जवान शामिल थे। खबर की पुष्टि एसपी किरण चव्हाण ने करते हुए कहा कि क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए जवान लगातार प्रयास कर रहे है और माओवादियों से अपील है कि वो हिंसा का रास्ता छोड़ समाज की मुख्यधारा से जुड़ जाएं।

    ये सामग्री हुई बरामद

    बरामद सामग्री में एयर गन – 02 नग (एक का बट टूटा हुआ), बट प्लेट – 02 नग, राइफल बोल्ट – 01 नग, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर – 01 नग, IED स्टील कंटेनर (क्षमता 5 लीटर एवं 3 लीटर) – 02 नग, IED स्प्लिंटर्स – 02 किलोग्राम, BGL टेल (विस्फोटित) – 01 नग, BGL हेड – 07 नग , BGL टेल कैप – 26 नग, स्टील रॉड (2 फीट) – 01 नग, पीतल की रॉड (57 सेमी, 70 सेमी, 32 सेमी, 39 सेमी, 47 सेमी, 42 सेमी) – 06 नग, स्क्रू (1 इंच) – 02 किलोग्राम, स्पाइक रॉड – 40 नग, BGL बनाने हेतु सिलिंड्रिकल पाइप समेत दवाइयां हुई बरामद।

